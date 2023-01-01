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Экс-агент Абрамов: «Орлов говорит, что Петербург – футбольная столица? Столица футбола – Москва, это центр всего»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов не согласен, что Санкт-Петербург – главный футбольный город России.

«Москва – это вам не Санкт-Петербург. Геннадий Орлов говорит, что Санкт-Петербург – это столица футбольная. Столица футбола – это Москва. Колоссальное количество футбольных команд.

Москва развивает футбол. Пусть Санкт-Петербург попробует только приблизиться к Москве чуть-чуть. Москва – это центр всего», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
  • Самый титулованный клуб России – московский «Спартак».
  • Профессиональных клубов в Москве больше, чем в Санкт-Петербурге.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии6
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    Рейтинг: +659

    Suvorov51 44 минуты назад

    Только больной на всю голову Гена Флюгер может говорить. что бомжатник чемпион. он кормится от промгаза и это понятно. а так как специалист и коментатор футбола он полный бездарь. но бомжатнику нужен чтобы кто то прославлял эту помойку и Флюгер готов. там еще и Буланов-Родимов. тренер ноль

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    Рейтинг: +4901

    _Marqella_ 47 минут назад

    Санкт-Петербург столица Российской империи, Москва столица СССР..Вот и всё...

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    Рейтинг: +7477

    R_a_i_n 1 час назад

    Эх, Гена. Помню, как на срач тв и разные журналисты утверждали, что ты беспристрастный комментатор.

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    Рейтинг: +64315

    portero 2 часа назад

    В Москве 80 % денег страны, о чём Орлов бредит...
    И будет 6 клубов играть со следующего года.
    Им и ездить на выезды гораздо меньше чем остальным командам....

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    Рейтинг: +5371

    Павелий > portero 1 час назад

    Причём когда ещё лет 5 назад я тут писал, что тупой и нацистский лозунг "Один город - одна команда" - это путь в никуда. Что если были бы 2 команды в Питере, то сильные соперники бы приезжали в город в 2 раза чаще. Но тупые глоры Зенита стали меня минусовать.

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    Рейтинг: +7477

    R_a_i_n > Павелий 55 минут назад

    с тех пор ничего не изменилось

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