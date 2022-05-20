Экс-агент Абрамов: «Орлов говорит, что Петербург – футбольная столица? Столица футбола – Москва, это центр всего»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов не согласен, что Санкт-Петербург – главный футбольный город России.

«Москва – это вам не Санкт-Петербург. Геннадий Орлов говорит, что Санкт-Петербург – это столица футбольная. Столица футбола – это Москва. Колоссальное количество футбольных команд.

Москва развивает футбол. Пусть Санкт-Петербург попробует только приблизиться к Москве чуть-чуть. Москва – это центр всего», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

«Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

Самый титулованный клуб России – московский «Спартак».

Профессиональных клубов в Москве больше, чем в Санкт-Петербурге.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?