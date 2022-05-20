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  • Экс-агент Абрамов: «Орлов говорит, что Петербург – футбольная столица? Столица футбола – Москва, это центр всего»

Экс-агент Абрамов: «Орлов говорит, что Петербург – футбольная столица? Столица футбола – Москва, это центр всего»

20 мая 2022, 19:24
11

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов не согласен, что Санкт-Петербург – главный футбольный город России.

«Москва – это вам не Санкт-Петербург. Геннадий Орлов говорит, что Санкт-Петербург – это столица футбольная. Столица футбола – это Москва. Колоссальное количество футбольных команд.

Москва развивает футбол. Пусть Санкт-Петербург попробует только приблизиться к Москве чуть-чуть. Москва – это центр всего», – сказал Абрамов на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
  • Самый титулованный клуб России – московский «Спартак».
  • Профессиональных клубов в Москве больше, чем в Санкт-Петербурге.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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portero
1653064344
В Москве 80 % денег страны, о чём Орлов бредит... И будет 6 клубов играть со следующего года. Им и ездить на выезды гораздо меньше чем остальным командам....
Ответить
R_a_i_n
1653065256
Эх, Гена. Помню, как на срач тв и разные журналисты утверждали, что ты беспристрастный комментатор.
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_Marqella_
1653069360
Санкт-Петербург столица Российской империи, Москва столица СССР..Вот и всё...
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ААМ
1653074732
Может Эрмитаж в Москве. Денег в Москве так много, что 2 команды в Питере, как 12 в Москве.
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