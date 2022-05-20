Акинфеев прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями после подписания нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт на два года – до конца сезона-2023/24.

«Болельщики должны быть рады, что я продлил контракт? Скорее я должен быть рад, что клуб посчитал нужным продлить со мной контракт.

Я всегда полностью отдавался и буду отдаваться делу, потому что футбол – моя любимая работа. ЦСКА – мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире. Очень счастлив, что мы продлеваем соглашение.

Не буду говорить громких слов о том, что буду долго служить верой и правдой. Я уже больше 30 лет в клубе, если считать с четырехлетнего возраста, и я очень счастлив.

Завтра последний матч, потом сборы. Надеюсь, нам удастся переломить череду неудачных сезонов, которые проходят без наград, без кубков.

Переломный момент всегда наступает, сейчас он у нас, и к этому надо относиться с пониманием. Я думаю, что все будет нормально», – сказал 36-летний вратарь.

Акинфеев – воспитанник ЦСКА.

За основную команду он дебютировал в 2003 году.

Голкипер провел 704 матча и пропустил 630 голов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?