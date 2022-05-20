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Акинфеев прокомментировал продление контракта с ЦСКА

20 мая 2022, 18:10
6

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями после подписания нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт на два года – до конца сезона-2023/24.

«Болельщики должны быть рады, что я продлил контракт? Скорее я должен быть рад, что клуб посчитал нужным продлить со мной контракт.

Я всегда полностью отдавался и буду отдаваться делу, потому что футбол – моя любимая работа. ЦСКА – мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире. Очень счастлив, что мы продлеваем соглашение.

Не буду говорить громких слов о том, что буду долго служить верой и правдой. Я уже больше 30 лет в клубе, если считать с четырехлетнего возраста, и я очень счастлив.

Завтра последний матч, потом сборы. Надеюсь, нам удастся переломить череду неудачных сезонов, которые проходят без наград, без кубков.

Переломный момент всегда наступает, сейчас он у нас, и к этому надо относиться с пониманием. Я думаю, что все будет нормально», – сказал 36-летний вратарь.

  • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
  • За основную команду он дебютировал в 2003 году.
  • Голкипер провел 704 матча и пропустил 630 голов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (6)
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neim
1653061253
Я тоже в принципе рад, что Акинфеев контракт продлил.
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Vats
1653063344
Продлили / не продлили - не так важно, он уже легенда российского футбола.
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3meeeD
1653063820
Я чую.зввершит карьеру через год
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vladimir-7
1653063994
Отлично, Игорь теперь плотнее будет заниматься подготовкой и воспитанием молодых вратарей, защитников и других игроков в ЦСКА.
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vovan55
1653081780
старый конь борозды не портит...силы есть - играй...
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zigbert
1653111088
Да пока играет совсем неплохо.
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