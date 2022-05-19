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  • «ПСЖ» предложил Мбаппе участвовать в управлении клубом. Он сможет выбирать тренера и влиять на трансферы

«ПСЖ» предложил Мбаппе участвовать в управлении клубом. Он сможет выбирать тренера и влиять на трансферы

19 мая 2022, 22:36
11

«ПСЖ» пытается сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе.

Чтобы убедить 23-летнего футболиста остаться, клуб предложил ему руководить спортивным проектом парижан.

Если француз согласится, то сможет выбирать главного тренера и влиять на трансферы.

  • Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Подписать форварда хочет «Реал».
  • Он пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: El Chiringuito TV
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (11)
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"supermax"
1652990356
А ещё пусть сам решает когда ему выходить на поле а когда и на йух не надо
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Soccerdealer63
1652994982
Забавно... Классический пример того, когда люди занимаются не своим делом или - точнее: имеюший чумовое бабло свято верит в его всесильность, а себя считает всезнайкой... Этоя про собственников ПСЖ. Да - показатели Мбаппе на поле фантастические! Но... это показатели ИГРОКА, А НЕ ТРЕНЕРА.. И, очевидно, игрок показал такую статистику именно БЛАГОДАРЯ ТРЕНЕРУ))) Но... Даже такие показатели Мбаппе не дали ПСЖ результат! Я, конечно же, про стоящий для такого состава турнир (ЛЧ), а не про покрытое тиной болото Лиги 1... Нефтяные арабы нашпиговали клуб толпой гениев, половина из которых наступает друг другу на поле на пятки))) А нужен рдин гений В КАЖДОЙ ЛИНИИ))) Эти идиоты - естественно - скупили самых чумовых и сделалу команду из звёзд... кажлы
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DeStar
1652996282
хаахаХ) что за бред) тупее ничего в футболе не слышал наверное, тупее только лига наций!
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talgatnurzhanov2006
1653018546
И любую из жен шейха в придачу, в любое время.
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Аристократ Олжик
1653025116
Через неделю: "ПСЖ предлагает Мбаппе 40% акций клуба и пост в УЕФА, вместо Аль-Хелаифи . . . Килиан примет решение в следующее воскресенье".
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nelez
1653027887
Если игрок имеет право влиять на тренера , этот клуб развалится.
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neveldomha
1653292795
Это бред и нонсенс. Всё это уже проходили с Месси в Барсе, чем это закончилось, все прекрасно знают.
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