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«ПСЖ» предложил Мбаппе участвовать в управлении клубом. Он сможет выбирать тренера и влиять на трансферы

«ПСЖ» пытается сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе.

Чтобы убедить 23-летнего футболиста остаться, клуб предложил ему руководить спортивным проектом парижан.

Если француз согласится, то сможет выбирать главного тренера и влиять на трансферы.

  • Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Подписать форварда хочет «Реал».
  • Он пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: El Chiringuito TV

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19.05.2022 22:36
Комментарии3
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    Рейтинг: +1012

    Soccerdealer63 1 минуту назад

    Забавно... Классический пример того, когда люди занимаются не своим делом или - точнее: имеюший чумовое бабло свято верит в его всесильность, а себя считает всезнайкой... Этоя про собственников ПСЖ.
    Да - показатели Мбаппе на поле фантастические! Но... это показатели ИГРОКА, А НЕ ТРЕНЕРА.. И, очевидно, игрок показал такую статистику именно БЛАГОДАРЯ ТРЕНЕРУ))) Но... Даже такие показатели Мбаппе не дали ПСЖ результат! Я, конечно же, про стоящий для такого состава турнир (ЛЧ), а не про покрытое тиной болото Лиги 1... Нефтяные арабы нашпиговали клуб толпой гениев, половина из которых наступает друг другу на поле на пятки))) А нужен рдин гений В КАЖДОЙ ЛИНИИ))) Эти идиоты - естественно - скупили самых чумовых и сделалу команду из звёзд... кажлы

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    Рейтинг: +233

    fakeid 1 час назад

    спартак такое же предлагал дезеуву. в итоге окончательно превратились в гейский клуп.

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    Рейтинг: +9912

    "supermax" 1 час назад

    А ещё пусть сам решает когда ему выходить на поле а когда и на йух не надо

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