«ПСЖ» предложил Мбаппе участвовать в управлении клубом. Он сможет выбирать тренера и влиять на трансферы

«ПСЖ» пытается сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе.

Чтобы убедить 23-летнего футболиста остаться, клуб предложил ему руководить спортивным проектом парижан.

Если француз согласится, то сможет выбирать главного тренера и влиять на трансферы.

Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Подписать форварда хочет «Реал».

Он пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?