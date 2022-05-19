«ПСЖ» предложил Мбаппе участвовать в управлении клубом. Он сможет выбирать тренера и влиять на трансферы

Забавно... Классический пример того, когда люди занимаются не своим делом или - точнее: имеюший чумовое бабло свято верит в его всесильность, а себя считает всезнайкой... Этоя про собственников ПСЖ.
Да - показатели Мбаппе на поле фантастические! Но... это показатели ИГРОКА, А НЕ ТРЕНЕРА.. И, очевидно, игрок показал такую статистику именно БЛАГОДАРЯ ТРЕНЕРУ))) Но... Даже такие показатели Мбаппе не дали ПСЖ результат! Я, конечно же, про стоящий для такого состава турнир (ЛЧ), а не про покрытое тиной болото Лиги 1... Нефтяные арабы нашпиговали клуб толпой гениев, половина из которых наступает друг другу на поле на пятки))) А нужен рдин гений В КАЖДОЙ ЛИНИИ))) Эти идиоты - естественно - скупили самых чумовых и сделалу команду из звёзд... кажлы
«ПСЖ» пытается сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе.
Чтобы убедить 23-летнего футболиста остаться, клуб предложил ему руководить спортивным проектом парижан.
Если француз согласится, то сможет выбирать главного тренера и влиять на трансферы.
- Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
- Подписать форварда хочет «Реал».
- Он пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?