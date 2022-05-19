Гендиректор «Зенита»: «Что с Дзюбой? Жив, здоров!»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о нападающем Артеме Дзюбе.
«Что с Дзюбой? Жив, здоров!» – сказал Медведев.
- Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в конце сезона, но у клуба есть опция продления договора.
- Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах этого сезона.
- Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».
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Источник: «Чемпионат»