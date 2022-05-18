Асхабадзе: «Много ли российских клубов помрет? Наши футбол и люди в принципе не умирают»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал обратить внимание на сохранение профессиональных клубов.
«В первую очередь нужно решить вопросы, связанные с сохранением клубов.
Много ли клубов помрет? У нас в принципе футбол и люди наши не умирают, а пытаются изыскать возможности, находят какие-то вещи. Но многие пострадают. Нужно максимально сохраниться», – сказал Асхабадзе.
- «Факел» борется за попадание в РПЛ.
- Воронежцев не было в высшем дивизионе 21 год.
- Асхабадзе ранее возглавлял «Спартак».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»