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Асхабадзе: «Много ли российских клубов помрет? Наши футбол и люди в принципе не умирают»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал обратить внимание на сохранение профессиональных клубов.

«В первую очередь нужно решить вопросы, связанные с сохранением клубов.

Много ли клубов помрет? У нас в принципе футбол и люди наши не умирают, а пытаются изыскать возможности, находят какие-то вещи. Но многие пострадают. Нужно максимально сохраниться», – сказал Асхабадзе.

  • «Факел» борется за попадание в РПЛ.
  • Воронежцев не было в высшем дивизионе 21 год.
  • Асхабадзе ранее возглавлял «Спартак».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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