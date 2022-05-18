Асхабадзе: «Много ли российских клубов помрет? Наши футбол и люди в принципе не умирают»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе призвал обратить внимание на сохранение профессиональных клубов.

«В первую очередь нужно решить вопросы, связанные с сохранением клубов.

Много ли клубов помрет? У нас в принципе футбол и люди наши не умирают, а пытаются изыскать возможности, находят какие-то вещи. Но многие пострадают. Нужно максимально сохраниться», – сказал Асхабадзе.

«Факел» борется за попадание в РПЛ.

Воронежцев не было в высшем дивизионе 21 год.

Асхабадзе ранее возглавлял «Спартак».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?