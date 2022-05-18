Медведев – о будущем Дзюбы: «Ждите официальных заявлений от «Зенита» до 31 мая»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с продлением контракта с нападающим Артeмом Дзюбой.

«Зенит» вышел из переговоров с Артeмом Дзюбой по контракту? Ничего не могу об этом сказать. Ждите официальных заявлений клуба до 31 мая — всe узнаете», — сказал Медведев.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в конце сезона, но у клуба есть опция продления договора.

Форвард забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах этого сезона.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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