В окружении Мбаппе назвали ложью слова о том, что игрок просил у «Барсы» 50 миллионов в год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не просил у «Барселоны» контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на окружение и семью игрока.
Ренее президент «Барсы» Жоан Лапорта заявил: «Мы бы никогда не подписали игрока, который просит 50 миллионов евро в качестве зарплаты за сезон».
В окружении футболиста также отмечают, что Мбаппе никогда не вел переговоров с «Барселоной».
- Француз летом станет свободным агентом.
- Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
- Он согласовал условия контракта с «Реалом».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Фабрицио Романо