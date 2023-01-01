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В окружении Мбаппе назвали ложью слова о том, что игрок просил у «Барсы» 50 миллионов в год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не просил у «Барселоны» контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на окружение и семью игрока.

Ренее президент «Барсы» Жоан Лапорта заявил: «Мы бы никогда не подписали игрока, который просит 50 миллионов евро в качестве зарплаты за сезон».

В окружении футболиста также отмечают, что Мбаппе никогда не вел переговоров с «Барселоной».

  • Француз летом станет свободным агентом.
  • Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
  • Он согласовал условия контракта с «Реалом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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