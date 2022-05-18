В окружении Мбаппе назвали ложью слова о том, что игрок просил у «Барсы» 50 миллионов в год

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не просил у «Барселоны» контракт с зарплатой 50 миллионов евро в год, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на окружение и семью игрока.

Ренее президент «Барсы» Жоан Лапорта заявил: «Мы бы никогда не подписали игрока, который просит 50 миллионов евро в качестве зарплаты за сезон».

В окружении футболиста также отмечают, что Мбаппе никогда не вел переговоров с «Барселоной».

Француз летом станет свободным агентом.

Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

Он согласовал условия контракта с «Реалом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?