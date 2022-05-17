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Лапорта – о Мбаппе: «Барса» никогда бы не подписала игрока, просящего 50 миллионов в год»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему клуб не захотел подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Мы бы никогда не подписали игрока, который просит 50 миллионов евро в качестве зарплаты за сезон», – сказал Лапорта.

  • Француз летом станет свободным агентом.
  • Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
  • Он согласовал условия контракта с «Реалом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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17.05.2022 22:32
Комментарии3
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    Рейтинг: +578

    nelez 47 минут назад

    У барсы не такая жирная задница.
    Когда кот не может достать мясо , говорит воняет.

    0
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    Рейтинг: +1006

    Soccerdealer63 2 часа назад

    не Барса ли разорилась, выплачивая Месси 450 лямов за ЧЕТЫРЕ ГОДА?)))

    4
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    ...
    Рейтинг: +1912

    LOKOfanatik19 > Soccerdealer63 29 минут назад

    это не то, ты не понимаешь....

    0
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