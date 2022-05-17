Лапорта – о Мбаппе: «Барса» никогда бы не подписала игрока, просящего 50 миллионов в год»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил, почему клуб не захотел подписать контракт с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Мы бы никогда не подписали игрока, который просит 50 миллионов евро в качестве зарплаты за сезон», – сказал Лапорта.

Француз летом станет свободным агентом.

Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

Он согласовал условия контракта с «Реалом».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?