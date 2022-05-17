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Чеферин: «Выход «Реала» в финал ЛЧ доказывает чистоту турниров под эгидой УЕФА»

Президент УЕФА Александер Чеферин обратил внимание, что организация не препятствовала «Реалу» в Лиге чемпионов, несмотря на причастность клуба к созданию Суперлиги.

«У меня нет проблем с «Реалом». Хотя сейчас я не контактирую с руководством этого клуба.

Выход «Реала» в финал Лиги чемпионов доказывает чистоту турниров под эгидой УЕФА.

«Реал» и «Барселона» вышли в финалы мужской и женской ЛЧ. Никто им не мешал», – сказал Чеферин.

  • «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».
  • Матч состоится 28 мая в Париже.
  • «Реал», «Барса» и «Ювентус» до сих пор не отказались от участия в проекте Суперлиги.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Cope

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Сегодня, 17:31
Комментарии5
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    Рейтинг: +646

    Suvorov51 1 час назад

    Да что у вас там чисто. вы по указке НАТО исключили Россию и вы говорите о чистоте да вам веры нет. все вы гейропейцы и вы знаете что здесь спортом и не пахнет П.И.Д.Е.Р.А.С.Т.Ы.

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    Рейтинг: +449

    (Меня за банили) 1 час назад

    В УЕФА вообще нет ничего чистого. Недавние события это доказали.

    1
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    Рейтинг: +1697

    Maxi_7 1 час назад

    Сам факт того что вы говорите о чистоте в своей организации говорит о том что у вас там всё далеко не чисто...

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    Рейтинг: +13620

    Skull_Boy 2 часа назад

    Да да да, как не игра так пенка с нырком в главной роли

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    Рейтинг: +13556

    Fusballer 2 часа назад

    Ахаха))) Чистота у них)))

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