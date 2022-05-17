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  • Чеферин: «Выход «Реала» в финал ЛЧ доказывает чистоту турниров под эгидой УЕФА»

Чеферин: «Выход «Реала» в финал ЛЧ доказывает чистоту турниров под эгидой УЕФА»

17 мая 2022, 17:31
7

Президент УЕФА Александер Чеферин обратил внимание, что организация не препятствовала «Реалу» в Лиге чемпионов, несмотря на причастность клуба к созданию Суперлиги.

«У меня нет проблем с «Реалом». Хотя сейчас я не контактирую с руководством этого клуба.

Выход «Реала» в финал Лиги чемпионов доказывает чистоту турниров под эгидой УЕФА.

«Реал» и «Барселона» вышли в финалы мужской и женской ЛЧ. Никто им не мешал», – сказал Чеферин.

  • «Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».
  • Матч состоится 28 мая в Париже.
  • «Реал», «Барса» и «Ювентус» до сих пор не отказались от участия в проекте Суперлиги.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Cope
Лига чемпионов Реал Чеферин Александер
Комментарии (7)
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Fusballer
1652798329
Ахаха))) Чистота у них)))
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Skull_Boy
1652799262
Да да да, как не игра так пенка с нырком в главной роли
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Maxi_7
1652800683
Сам факт того что вы говорите о чистоте в своей организации говорит о том что у вас там всё далеко не чисто...
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(Меня за банили)
1652802462
В УЕФА вообще нет ничего чистого. Недавние события это доказали.
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"supermax"
1652810175
молчал бы лучше мудила
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ItalianFootball
1652857536
Да была б возможность, ты б точно влез. А так похайпиться на чужих достижениях превознося себя честного это,ты, мастак.
Ответить
Aleksey Scream
1653015634
Такую блюв*нь пронёс. Не позорился бы, "честный". Всё это "честное" УЕФА - сборище "бизнесменов-го*нюков", которое только и может спариваться друг с другом, вводить санкции, исключать РФ из турниров, изолировать и обвинять нашу страну - спортсменов - во всех грехах.
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