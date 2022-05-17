Чеферин: «Выход «Реала» в финал ЛЧ доказывает чистоту турниров под эгидой УЕФА»

Президент УЕФА Александер Чеферин обратил внимание, что организация не препятствовала «Реалу» в Лиге чемпионов, несмотря на причастность клуба к созданию Суперлиги.

«У меня нет проблем с «Реалом». Хотя сейчас я не контактирую с руководством этого клуба.

Выход «Реала» в финал Лиги чемпионов доказывает чистоту турниров под эгидой УЕФА.

«Реал» и «Барселона» вышли в финалы мужской и женской ЛЧ. Никто им не мешал», – сказал Чеферин.

«Реал» сыграет в финале ЛЧ с «Ливерпулем».

Матч состоится 28 мая в Париже.

«Реал», «Барса» и «Ювентус» до сих пор не отказались от участия в проекте Суперлиги.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?