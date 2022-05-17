Гюндоган близок к уходу из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган собирается сменить команду во время летнего трансферного окна.
Футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому намерен изучить альтернативные варианты продолжения карьеры.
- Контракт немца с «Сити» истекает в 2023 году.
- 31-летний хавбек в этом сезоне провел 42 матча, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
- Рыночная стоимость Гюндогана – 35 миллионов евро.
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Источник: Daily Mail