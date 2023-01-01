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Гюндоган близок к уходу из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган собирается сменить команду во время летнего трансферного окна.

Футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому намерен изучить альтернативные варианты продолжения карьеры.

  • Контракт немца с «Сити» истекает в 2023 году.
  • 31-летний хавбек в этом сезоне провел 42 матча, забил 8 голов и сделал 6 ассистов.
  • Рыночная стоимость Гюндогана – 35 миллионов евро.

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Источник: Daily Mail

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13618

    Skull_Boy 49 минут назад

    Мда, лучше оленей в лице Грилиша и Стерлинга сбагрить

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