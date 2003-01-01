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Аллегри: «Кто такой Погба? Я его не знаю. Это английское слово?»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника «МЮ» Поля Погба в туринский клуб.

«Погба? Кто такой Погба? Я его не знаю. Может быть, это английское слово?

Я забыл о Погба, это были слишком много лет назад», – сказал Аллегри.

  • Погба был в «Ювентусе» в 2012-2016 годах.
  • С командой он 4 раза брал Серию А.
  • В сезоне АПЛ Погба провел 20 матчей, забил гол, сделал 9 ассистов.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Комментарии5
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    Рейтинг: +1691

    Maxi_7 40 минут назад

    Как говорил великий Сэр Алекс в своей автобиографии: "Если я вижу, что классного игрока выставляют на трансфер или не продлевают с ним контракт, я в первую очередь задаюсь вопросом, если этот игрок такой классный, тогда почему его продают?".
    Касательно Погба - ни один нормальный тренер с мозгами не возьмёт его к себе в топ клуб, потому, что понятно, что токсичный понторез это не лечится... сколько бы лет ему не было...
    Я всегда говорил, что Погба это второй Балотелли... фрукт того же сорта... только чуть талантливее от природы, но итог у них будет неизбежно один...

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    Рейтинг: +40

    Fialet > Maxi_7 9 минут назад

    Посмотрел Ваши недавние комментарии, Вы очень толково пишете. Вот только Клоппа я бы красавчиком никогда не назвал. После того, как он заявил, что не взял бы в команду невакцинированного, для меня он уже не человек.

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    Рейтинг: +819

    FaTeK1945ru 51 минуту назад

    ...наверное у Аллегри аллергия на Погба.

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    Рейтинг: +15251

    ilichkadr 1 час назад

    Ох, как Аллегри опустил распиаренную шоколадку.

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    Рейтинг: +40

    Fialet > ilichkadr 14 минут назад

    Не, не шоколадка. Ему больше подходит другая субстанция того же цвета.

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