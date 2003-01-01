Аллегри: «Кто такой Погба? Я его не знаю. Это английское слово?»

Как говорил великий Сэр Алекс в своей автобиографии: "Если я вижу, что классного игрока выставляют на трансфер или не продлевают с ним контракт, я в первую очередь задаюсь вопросом, если этот игрок такой классный, тогда почему его продают?".
Касательно Погба - ни один нормальный тренер с мозгами не возьмёт его к себе в топ клуб, потому, что понятно, что токсичный понторез это не лечится... сколько бы лет ему не было...
Я всегда говорил, что Погба это второй Балотелли... фрукт того же сорта... только чуть талантливее от природы, но итог у них будет неизбежно один...
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника «МЮ» Поля Погба в туринский клуб.
«Погба? Кто такой Погба? Я его не знаю. Может быть, это английское слово?
Я забыл о Погба, это были слишком много лет назад», – сказал Аллегри.
- Погба был в «Ювентусе» в 2012-2016 годах.
- С командой он 4 раза брал Серию А.
- В сезоне АПЛ Погба провел 20 матчей, забил гол, сделал 9 ассистов.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?