Аллегри: «Кто такой Погба? Я его не знаю. Это английское слово?»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника «МЮ» Поля Погба в туринский клуб.

«Погба? Кто такой Погба? Я его не знаю. Может быть, это английское слово?

Я забыл о Погба, это было слишком много лет назад», – сказал Аллегри.

Погба был в «Ювентусе» в 2012-2016 годах.

С командой он 4 раза брал Серию А.

В сезоне АПЛ Погба провел 20 матчей, забил гол, сделал 9 ассистов.

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