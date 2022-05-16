Черчесов: «Мой отпуск будет коротким и насыщенным»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о своих планах на отпуск.

– Какие у вас лично планы на майский отпуск?

– Он будет коротким и насыщенным. Вдаваться в детали не стану, но надо много чего успеть.

В первых числах июня вернусь в Будапешт. Перед отъездом на сбор в Австрию планируем с коллегами сходить на матч сборной Венгрии с Англией.

Посмотрим и на своих ребят, выступающих за национальную команду, и на вице-чемпионов Европы, один из сильнейших на сегодня коллективов мира.

Венгрия сыграет с Англией в Лиге наций 4 июня.

14 мая «Ференцварош» провел последний матч в сезоне.

Под руководством Черчесова команда взяла золотой дубль.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?