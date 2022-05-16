Клопп: «Не ожидаю, что «Манчестер Сити» еще раз потеряет очки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.
«Я с нетерпением жду завтрашней игры [с «Саутгемптоном»].
Не знаю, когда в последний раз «Манчестер Сити» терял очки в двух матчах подряд.
Тем более, «Астон Вилла» должна играть в середине недели. Они к этому не привыкли.
Я не ожидаю, что «Сити» потеряет там очки», – сказал Клопп.
- Во вторник, 17 мая, «Ливерпуль» на выезде встретится с «Саутгемптоном».
- В случае победы мерсисайдцы сократят отставание от лидирующего «Ман Сити» до 1 очка.
- В 38-м туре «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», а «Сити» – «Астон Виллу».
- Оба матча начнутся одновременно – 22 мая в 18:00 мск.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Liverpool Echo