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Клопп: «Не ожидаю, что «Манчестер Сити» еще раз потеряет очки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Я с нетерпением жду завтрашней игры [с «Саутгемптоном»].

Не знаю, когда в последний раз «Манчестер Сити» терял очки в двух матчах подряд.

Тем более, «Астон Вилла» должна играть в середине недели. Они к этому не привыкли.

Я не ожидаю, что «Сити» потеряет там очки», – сказал Клопп.

  • Во вторник, 17 мая, «Ливерпуль» на выезде встретится с «Саутгемптоном».
  • В случае победы мерсисайдцы сократят отставание от лидирующего «Ман Сити» до 1 очка.
  • В 38-м туре «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», а «Сити» – «Астон Виллу».
  • Оба матча начнутся одновременно – 22 мая в 18:00 мск.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Liverpool Echo

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Комментарии2
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    Рейтинг: +64145

    portero 2 минуты назад

    Лукавит, очень ждёт...

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    Рейтинг: +1690

    Maxi_7 13 минут назад

    Красавчик Клопп, на слабо берёт Джеррарда). А вообще есть у меня предчувствие что неспроста были эти два промаха Мареза - в матче с Ливером в концовке, кода должен был хоронить и вчера, когда мог уже по сути принести чемпионство голубым... чувсствую, что нас ждёт какой-то полнейший звиздец в последнем туре...)

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