Клопп: «Не ожидаю, что «Манчестер Сити» еще раз потеряет очки»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге.

«Я с нетерпением жду завтрашней игры [с «Саутгемптоном»].

Не знаю, когда в последний раз «Манчестер Сити» терял очки в двух матчах подряд.

Тем более, «Астон Вилла» должна играть в середине недели. Они к этому не привыкли.

Я не ожидаю, что «Сити» потеряет там очки», – сказал Клопп.

Во вторник, 17 мая, «Ливерпуль» на выезде встретится с «Саутгемптоном».

В случае победы мерсисайдцы сократят отставание от лидирующего «Ман Сити» до 1 очка.

В 38-м туре «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон», а «Сити» – «Астон Виллу».

Оба матча начнутся одновременно – 22 мая в 18:00 мск.

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