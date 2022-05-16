Мостовой: «Дзюбе уже ничего не надо доказывать. Он все доказал в России»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюбе доказывать уже ничего не надо. Кому и что доказывать в 33 года? В нашей стране он уже всe доказал.

Он вчера со «Спартаком» вышел на 15 минут, и сразу у «Зенита» поменялась игра со «Спартаком». Это как пример, когда многие говорят: «Зенит» играет навесами». «Зенит» не играл, а потом начал швырять мячи на него на 30-40 метров, Дзюба выигрывать начал, и всe», — сказал Мостовой.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 38 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Дзюбой интересуется «Црвена Звезда». Сам футболист склоняется к переходу в «Фенербахче».

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