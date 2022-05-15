Кроос пошутил над статуей Агуэро возле «Этихада», похожей на себя

«Манчестер Сити» на этой неделе установил статую своего экс-форварда Серхио Агуэро возле «Этихада». В интернете заговорили о похожести скульптуры на полузащитника «Реала» Тони Крооса. Немец отреагировал.

– Серхио здесь, – написал пользователь.

– Уверен? – ответил Кроос.

Агуэро в декабре завершил карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем.

Он играл за «Ман Сити» с 2011 по 2021-й год.

Его гол принес команде чемпионство в 2012 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?