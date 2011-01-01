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Кроос пошутил над статуей Агуэро возле «Этихада», похожей на себя

«Манчестер Сити» на этой неделе установил статую своего экс-форварда Серхио Агуэро возле «Этихада». В интернете заговорили о похожести скульптуры на полузащитника «Реала» Тони Крооса. Немец отреагировал.

– Серхио здесь, – написал пользователь.

– Уверен? – ответил Кроос.

  • Агуэро в декабре завершил карьеру в 33 года из-за проблем с сердцем.
  • Он играл за «Ман Сити» с 2011 по 2021-й год.
  • Его гол принес команде чемпионство в 2012 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер Тони Крооса

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