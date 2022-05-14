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Широков: «Зенит» должен продлить контракт с Дзюбой»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков дал рекомендацию клубу насчет нападающего Артема Дзюбы. Летом он станет свободным агентом.

— Из чемпионской команды «Зенита» вроде как остаются легионеры, но непонятна ситуация с Дзюбой. Нынешний Артем нужен «Зениту»?

— Почему нет? Тем более команда периодически играет в два форварда. Дзюба крайне необходим даже и не в стартовом составе — он может выйти и усилить давление.

Конечно, не на прежних условиях, но «Зенит» должен его переподписывать. Это и для Артема в плюс пойдет, и для команды.

  • Дзюбой интересуется сербская «Црвена Звезда».
  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
  • Нападающему в августе исполнится 34 года.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sport24

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