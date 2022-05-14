Уткин – о переходе РФС в Азию: «Это сопоставимо даже не со сменой гендера, а с желанием военного пенсионера стать зайчихой»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к идее перевести Россию из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Черт возьми, ну сколько можно обсуждать вопрос перехода в Азию? Я про футбол.

Вы вообще понимаете, что по степени влияния на жизнь такой переход – это сопоставимо даже не со сменой гендера, а примерно с желанием военного пенсионера стать зайчихой?

Уверен, ни одному военному пенсионеру такая мысль в голову не приходила. Просто на сто процентов уверен», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?