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Уткин – о переходе РФС в Азию: «Это сопоставимо даже не со сменой гендера, а с желанием военного пенсионера стать зайчихой»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к идее перевести Россию из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Черт возьми, ну сколько можно обсуждать вопрос перехода в Азию? Я про футбол.

Вы вообще понимаете, что по степени влияния на жизнь такой переход – это сопоставимо даже не со сменой гендера, а примерно с желанием военного пенсионера стать зайчихой?

Уверен, ни одному военному пенсионеру такая мысль в голову не приходила. Просто на сто процентов уверен», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Сегодня, 16:11
Комментарии9
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    Рейтинг: +5138

    TOMSON 53 секунды назад

    Посмотрим. Тут исключительно вопрос во времени. Если отстранение это год два, то дергаться наверное смысла в нет. А вот если 5 и более?
    Ну и другой вопрос. Способна ли Азия переплюнуть Европу ну или существенно приблизится к ней в футбольном плане ,например за 10 лет? 20? 30? Переход России этому поможет? Просто в Азии бабок уже не так сильно меньше, а бабки так или иначе должны дать качество.
    А так я бы давно создал лигу под Азию и отправил туда все Хабаровски и Владивостоки.В РПЛ им ничего не светит, а там стабильные международные матчи получат и соответсвенно импульс на развития.

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    Рейтинг: +10

    Неболельщик 6 минут назад

    Дружелюбен как и Василий, ставящий заведомо в положение военного пенсионера, превращающегося в зайчиху любого несогласного с ним. Вася, проснись и оглядись округ себя: сейчас где деньги там и футбол. И Азия с её Ближними и Дальними Востоками, Китаем и Индией, Турцией, опирающейся ногой на Европу, а другой на Азию, в скором времени будет руководить трансферами игроков из Европы, Латинской Америки, не забывая и себя, свои клубы. Нужен футбольный "детонатор", а футбольных боссов и менеджеров там возникнет достаточно. И Россия может стать этим активатором. Если не будет тянуть эту заунывную "А пустите Дуньку в Европу"

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    Рейтинг: +11385

    BRO_football 7 минут назад

    А почему бы и нет? В таком случае можно ожидать расцвет уральского, сибирского и дальневосточного футбола, потому что из этих мест клубам будет проще добираться на матчи. Может, кто-то из бизнесменов будет вкладываться именно в клубы из этих мест.
    Надо же что-то делать, а не сидеть сложа руки. Что в таком случае предлагает Уткин? Сидеть и ждать, пока Россию вернут в еврокубки? Или может всё-таки поискать альтернативу?

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    Рейтинг: +1153

    ГенГриг 38 минут назад

    А мне Василий такая мысль почему то не кажется абсурдной. Как по мне например, я бы не ходил в гости туда где мне не рады. Нам нечего делать в европе.Это уже не та европа что была 30 лет назад. Пока еще не загадили до конца наш футбол, гоните всех иносранцев ( включая тренеров)

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    Рейтинг: +2077

    serglider > ГенГриг 12 минут назад

    Проблема в том, что перейдя в Азию, по большому счету ничего не изменится! Сборную не допустят к международным турнирам, клубы не будут играть в еврокубках, а если англосаксы подсуетятся, то и в азиатских клубных турнирах нам так же откажут... Получаем те же яйца, только в профиль, за то будет куча головняков когда санкции снимут.

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    Рейтинг: +285

    Азбука > serglider 2 минуты назад

    Санкции не снимут и будем исходить из этого. В Азии нет НАТО и меньше американских подпевал. Если с переходом не получится, то мы ни чего не теряем. Но можем найти выход на международную арену.

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    Рейтинг: +285

    Азбука 45 минут назад

    Степень влияния такого перехода на жизнь Васи-это дисквалификация, как футбольного комментатора. Вместо Ливерпуля и прочих Миланов, придётся изучать футбольную Аравию с Индонезией и всякими Индокитайцами .

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    Рейтинг: +970

    ВасяК 47 минут назад

    А что делать Вася, ждать когда гейропа нас вернёт обратно???А вдруг уже не вернёт, или вернёт без флага и гимна, без чести!!!

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    Рейтинг: +63952

    portero 1 час назад

    Вася у тебя странные сравнения...

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