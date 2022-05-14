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  • Уткин – о переходе РФС в Азию: «Это сопоставимо даже не со сменой гендера, а с желанием военного пенсионера стать зайчихой»

Уткин – о переходе РФС в Азию: «Это сопоставимо даже не со сменой гендера, а с желанием военного пенсионера стать зайчихой»

14 мая 2022, 16:11
16

Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к идее перевести Россию из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Черт возьми, ну сколько можно обсуждать вопрос перехода в Азию? Я про футбол.

Вы вообще понимаете, что по степени влияния на жизнь такой переход – это сопоставимо даже не со сменой гендера, а примерно с желанием военного пенсионера стать зайчихой?

Уверен, ни одному военному пенсионеру такая мысль в голову не приходила. Просто на сто процентов уверен», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Россия Уткин Василий
Комментарии (16)
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portero
1652534889
Вася у тебя странные сравнения...
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ВасяК
1652535744
А что делать Вася, ждать когда гейропа нас вернёт обратно???А вдруг уже не вернёт, или вернёт без флага и гимна, без чести!!!
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Азбука
1652535877
Степень влияния такого перехода на жизнь Васи-это дисквалификация, как футбольного комментатора. Вместо Ливерпуля и прочих Миланов, придётся изучать футбольную Аравию с Индонезией и всякими Индокитайцами .
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ГенГриг
1652536302
А мне Василий такая мысль почему то не кажется абсурдной. Как по мне например, я бы не ходил в гости туда где мне не рады. Нам нечего делать в европе.Это уже не та европа что была 30 лет назад. Пока еще не загадили до конца наш футбол, гоните всех иносранцев ( включая тренеров)
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BRO_football
1652538171
А почему бы и нет? В таком случае можно ожидать расцвет уральского, сибирского и дальневосточного футбола, потому что из этих мест клубам будет проще добираться на матчи. Может, кто-то из бизнесменов будет вкладываться именно в клубы из этих мест. Надо же что-то делать, а не сидеть сложа руки. Что в таком случае предлагает Уткин? Сидеть и ждать, пока Россию вернут в еврокубки? Или может всё-таки поискать альтернативу?
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Неболельщик
1652538225
Дружелюбен как и Василий, ставящий заведомо в положение военного пенсионера, превращающегося в зайчиху любого несогласного с ним. Вася, проснись и оглядись округ себя: сейчас где деньги там и футбол. И Азия с её Ближними и Дальними Востоками, Китаем и Индией, Турцией, опирающейся ногой на Европу, а другой на Азию, в скором времени будет руководить трансферами игроков из Европы, Латинской Америки, не забывая и себя, свои клубы. Нужен футбольный "детонатор", а футбольных боссов и менеджеров там возникнет достаточно. И Россия может стать этим активатором. Если не будет тянуть эту заунывную "А пустите Дуньку в Европу"
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TOMSON
1652538556
Посмотрим. Тут исключительно вопрос во времени. Если отстранение это год два, то дергаться наверное смысла в нет. А вот если 5 и более? Ну и другой вопрос. Способна ли Азия переплюнуть Европу ну или существенно приблизится к ней в футбольном плане ,например за 10 лет? 20? 30? Переход России этому поможет? Просто в Азии бабок уже не так сильно меньше, а бабки так или иначе должны дать качество. А так я бы давно создал лигу под Азию и отправил туда все Хабаровски и Владивостоки.В РПЛ им ничего не светит, а там стабильные международные матчи получат и соответсвенно импульс на развития.
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ГенГриг
1652540093
Вася ты не путай игру и жизнь. Опустись на землю. Как можно играть с теми кто воюет и посылает оружие , которое убивает наших людей. В европе нам нечего делать!!!
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Таврида
1652541064
С зайчихой, Уася, неудачное сравнение, лучше с хромой жЫрной уткой...
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ААМ
1652542262
Уткин ещё раз доказал, что ему следует болтать в пивной, а не комментировать футбол и , вообще, спорт. Хромая жирная утка, а не комментатор.
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