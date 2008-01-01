Уткин – о переходе РФС в Азию: «Это сопоставимо даже не со сменой гендера, а с желанием военного пенсионера стать зайчихой»

Посмотрим. Тут исключительно вопрос во времени. Если отстранение это год два, то дергаться наверное смысла в нет. А вот если 5 и более?
Ну и другой вопрос. Способна ли Азия переплюнуть Европу ну или существенно приблизится к ней в футбольном плане ,например за 10 лет? 20? 30? Переход России этому поможет? Просто в Азии бабок уже не так сильно меньше, а бабки так или иначе должны дать качество.
А так я бы давно создал лигу под Азию и отправил туда все Хабаровски и Владивостоки.В РПЛ им ничего не светит, а там стабильные международные матчи получат и соответсвенно импульс на развития.
Журналист и видеоблогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к идее перевести Россию из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Черт возьми, ну сколько можно обсуждать вопрос перехода в Азию? Я про футбол.
Вы вообще понимаете, что по степени влияния на жизнь такой переход – это сопоставимо даже не со сменой гендера, а примерно с желанием военного пенсионера стать зайчихой?
Уверен, ни одному военному пенсионеру такая мысль в голову не приходила. Просто на сто процентов уверен», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков на сезон-2022/23.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?