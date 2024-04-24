Сестра Уткина обратилась к футболистам «Эгриси» перед игрой с «Броуками»

Сестра Василия Уткина побывала в раздевалке «Эгриси» в преддверии матча 1-го тура пятого сезона МФЛ против «БроукБойз» (0:3).
Это была первая игра «Эгриси» в Медиалиге после смерти Уткина. Анна обратилась к футболистам со словами поддержки.
«Большое спасибо, что пригласили. Василий говорил мне про этот матч, приглашал.
Когда вы выдали серию побед в прошлом году… Я не видела своего брата таким довольным и радостным. Он своим успехам не радовался так, как вашим победам.
Эти ваши успехи должны вдохновлять вас всю жизнь. Это был прорыв для «Эгриси» и для каждого игрока индивидуально», – сказала Анна.
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