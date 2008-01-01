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Экс-форвард сборной Италии Микколи вышел из тюрьмы

Бывший нападающий «Ювентуса», «Палермо» и «Фиорентины» Фабрицио Микколи освобожден из тюрьмы.

42-летнего итальянца выпустили с испытательным сроком. Он сможет работать в собственной футбольной школе, но до полуночи должен возвращаться домой.

  • Микколи осудили за вымогательство с использованием мафиозных методов.
  • Приговор был вынесен в октябре 2017 года, однако в тюрьме он оказался только в ноябре 2021-го.
  • Форвард провел 10 матчей за сборную Италии и забил 2 гола.

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Источник: Sport Mediaset

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