Экс-форвард сборной Италии Микколи вышел из тюрьмы

Бывший нападающий «Ювентуса», «Палермо» и «Фиорентины» Фабрицио Микколи освобожден из тюрьмы.

42-летнего итальянца выпустили с испытательным сроком. Он сможет работать в собственной футбольной школе, но до полуночи должен возвращаться домой.

Микколи осудили за вымогательство с использованием мафиозных методов.

Приговор был вынесен в октябре 2017 года, однако в тюрьме он оказался только в ноябре 2021-го.

Форвард провел 10 матчей за сборную Италии и забил 2 гола.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?