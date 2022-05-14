Черчесов: «В «Ференцвароше» я прибавил в управлении футболистами»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, в чем видит свой прогресс за период работы в венгерском клубе.

– Вы здесь как тренер прибавили?

– Я бы не сказал, что мы прибавили. Мы прибавили не в плане тактики или еще в чем-то.

Мы прибавили в управлении футболистами, представляющими 15 стран. 26 топ-футболистов, среди которых нет проходных, всеми игроками надо управлять. Вот в управлении – однозначно.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.

Под руководством российского тренера команда досрочно стала чемпионом Венгрии, а также выиграла Кубок страны.

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