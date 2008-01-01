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Черчесов: «В «Ференцвароше» я прибавил в управлении футболистами»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, в чем видит свой прогресс за период работы в венгерском клубе.

– Вы здесь как тренер прибавили?

– Я бы не сказал, что мы прибавили. Мы прибавили не в плане тактики или еще в чем-то.

Мы прибавили в управлении футболистами, представляющими 15 стран. 26 топ-футболистов, среди которых нет проходных, всеми игроками надо управлять. Вот в управлении – однозначно.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Под руководством российского тренера команда досрочно стала чемпионом Венгрии, а также выиграла Кубок страны.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 11:20
Комментарии3
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    Рейтинг: +12366

    playsh 22 минуты назад

    - Так может говорить лишь словоблуд
    - Не будьте футболисты так наивны
    - Спортсменов ненавидит этот "педагог"
    - Вы просто все ему противны

    1
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    Рейтинг: +2171

    Беспонтий 2 часа назад

    учил их мля всему шутя
    не докучал моралью строгой
    слегка за шалости бранил
    и в летний душ гулять водил

    1
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    Рейтинг: +2968

    Enter2006 2 часа назад

    "Молодец"! Но в Россию не возвращайся!!!!

    1
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