Черчесов – о контракте с «Ференцварошем»: «У меня не записано, что я чемпионом должен стать и Кубок взять»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о задачах команды.

– Мы же внутри команды какие-то задачи ставим, которые мы на улице пока не говорим. Но это я в раздевалке сказал после победы в Кубке, что эту задачу-минимум мы выполнили.

А ту задачу, которую мы обсуждали внутренне, ее надо еще решать. Потом время придет, я скажу какую.

– Групповая стадия Лиги чемпионов. У вас написано в контракте, что вы должны там оказаться?

– Нет. У меня не записано, что я чемпионом должен стать и Кубок взять.

– Вы для себя как водораздел определяете? Группа Лиги чемпионов, если вы туда попадаете или не попадаете...

– Чемпионат, Кубок и идем дальше. Вот барьер, и его надо решать.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.

Под руководством российского тренера команда досрочно стала чемпионом Венгрии, а также выиграла Кубок страны.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?