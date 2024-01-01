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Клопп: «Лига наций – одна из самых нелепых идей в мировом футболе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал Лигу наций.

«Это одна из самых нелепых идей в мировом футболе. Футболисты проводят более 70 матчей за сезон, а после его окончания играют в Лиге наций.

Я бы предпочел, чтобы УЕФА больше зарабатывал на финале Лиги чемпионов и отказался от Лиги наций», – сказал Клопп.

  • Групповой этап Лиги наций пройдет со 2 июня по 27 сентября 2022 года.
  • Сборную России отстранили от участия в турнире.

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Источник: Daily Mail

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