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Френки де Йонг не собирается уходить из «Барселоны»

Полузащитник Френки де Йонг хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес со стороны других топ-клубов.

На сегодняшний день 25-летний футболист ни с кем не ведет переговоры. Его приоритет – продолжить карьеру на «Камп Ноу».

На голландца претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «ПСЖ».

  • В этом сезоне де Йонг забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 45 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Cadena Ser

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