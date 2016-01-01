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Гвардиола: «Я не продлю контракт с «Манчестер Сити» раньше конца следующего сезона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что его будущее в клубе решится через год.

«Если я продлю контракт, то это произойдет в конце следующего сезона. Раньше этого точно не случится.

Мы много лет работаем вместе, нужно будет дать оценку качеству моего взаимодействия с командой.

Я бы остался еще на десять лет, но необходимо время, чтобы понять, какой будет ситуация.

Вылет из Лиги чемпионов на мое будущее никак не повлияет», – сказал испанский специалист.

  • Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года.
  • За этот период команда выиграла 10 трофеев.
  • Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Sky Sports

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