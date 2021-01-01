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ЦСКА продлил контракты с Багринцевым, Ермаковым и Пестовым

ЦСКА объявил о заключении новых соглашений с несколькими молодыми футболистами.

«В течение прошедших месяцев армейский клуб продлил соглашения с несколькими воспитанниками, а еще с рядом молодых игроков заключил первый контракт.

В числе игроков, которые продлили свои контракты с ЦСКА, игроки молодежной команды Эдуард Багринцев, Никита Ермаков и Макар Пестов, а также игроки Юношеской футбольной лиги Егор Бесаев, Александр Вакулич и Дмитрий Калайда.

Первые трудовые соглашения с клубом подписали Степан Евсютин и Алексей Сливин, а также игрок команды Академии ЦСКА 2006 года рождения Алекса Станисавлевич.

Работа по оформлению бумаг с молодыми игроками продолжается, и в скором времени мы анонсируем еще несколько контрактов», – говорится в пресс-релизе.

  • ЦСКА идет на 4-м месте в РПЛ.
  • Команда выиграла только 1 из 7 последних матчей.

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Источник: сайт ЦСКА

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