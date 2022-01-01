Гвардиола – о Холанде: «Уверен, что он идеально подойдет «Манчестер Сити»

Ох не спешил бы я радоваться раньше времени... помню, где-то я слышал что-то похожее про Коутиньо, Дембеле, Грилиша, Азара...
На бумаге оно всё всегда красиво смотрится, посмотрим как будет на практике...
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Клуб совершил хороший трансфер с прицелом на будущее. Надеюсь, Эрлинг присоединится к нам на многие годы. Уверен, что он идеально подойдет команде.
Футболисты делают тебя хорошим тренером. Холанд – невероятный талант, который находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться», – сказал Гвардиола.
- «Сити» объявил о покупке норвежца во вторник, 10 мая.
- Сумма сделки составит 60 миллионов евро.
- Холанд заключит с новым клубом контракт до 2027 года.
- Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах за «Боруссию».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?