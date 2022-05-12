Гвардиола – о Холанде: «Уверен, что он идеально подойдет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Клуб совершил хороший трансфер с прицелом на будущее. Надеюсь, Эрлинг присоединится к нам на многие годы. Уверен, что он идеально подойдет команде.

Футболисты делают тебя хорошим тренером. Холанд – невероятный талант, который находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться», – сказал Гвардиола.

«Сити» объявил о покупке норвежца во вторник, 10 мая.

Сумма сделки составит 60 миллионов евро.

Холанд заключит с новым клубом контракт до 2027 года.

Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах за «Боруссию».

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