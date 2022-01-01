Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
3 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?

Гвардиола – о Холанде: «Уверен, что он идеально подойдет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Клуб совершил хороший трансфер с прицелом на будущее. Надеюсь, Эрлинг присоединится к нам на многие годы. Уверен, что он идеально подойдет команде.

Футболисты делают тебя хорошим тренером. Холанд – невероятный талант, который находится в идеальном возрасте. Уверен, мы поможем ему быстро освоиться», – сказал Гвардиола.

  • «Сити» объявил о покупке норвежца во вторник, 10 мая.
  • Сумма сделки составит 60 миллионов евро.
  • Холанд заключит с новым клубом контракт до 2027 года.
  • Он забил 85 голов и сделал 23 ассиста в 88 матчах за «Боруссию».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Клопп: «Холанд – очень хороший трансфер для «Ман Сити», к сожалению. Он настоящий зверь» 3
Ляпорт – о трансфере Холанда в «Манчестер Сити»: «Рад, что не буду гоняться за этим парнем в ближайшие годы» 3
«Реал» не купил Холанда, чтобы не смущать Мбаппе (Marca) 4
Источник: BBC

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:42
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +1683

    Maxi_7 21 минуту назад

    Ох не спешил бы я радоваться раньше времени... помню, где-то я слышал что-то похожее про Коутиньо, Дембеле, Грилиша, Азара...
    На бумаге оно всё всегда красиво смотрится, посмотрим как будет на практике...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63731

    portero 1 час назад

    МС нужна ЛЧ, пока с этим получается плохо, задачи наверное не ставят такой перед Пепом...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11