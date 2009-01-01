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Чеферин – об изменении формата еврокубков: «С «швейцарской системой» будет куда интереснее. Нужно совершенствоваться»

Президент УЕФА Александр Чеферин высказался об изменениях в формате еврокубков.

– Действительно ли реформа Лиги чемпионов, хорошо работающего турнира, необходима? Выглядит так, будто это было сделано в угоду «большим» клубам, грозившим Суперлигой.

– То, что что-то работает хорошо, не означает, что это не нужно менять. Всегда нужно совершенствоваться.

Будет 4 дополнительных места, одно из них – для Франции, что логично. Поверьте, это не для больших клубов. Они уверены, что попадут в турнир.

– Есть впечатление, что вы создаете что-то вроде Суперлиги.

– Больше клубов и больше матчей – это не Суперлига. Суперлига – когда одни и те же клубы все время играют друг против друга. Французские клубы невероятно заинтересованы в этом новом формате.

– Вы уверены, что людям понравится такой формат со швейцарской системой?

– Если бы я не был уверен, я бы этого не делал. Будет куда интереснее.

В нынешнем формате, с групповыми этапами, вы после двух или трех игр знаете, какие клубы выйдут в плей-офф. С 2024 года это будет не так просто, даже для «больших» клубов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sports.ru

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