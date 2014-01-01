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Семин: «К Федуну отношусь очень положительно. Он держит имидж «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин высказался о владельце клуба Леониде Федуне. Он доволен, что бизнесмен вкладывает в москвичей деньги.

«Отношусь очень положительно. Потому что Федун – хозяин клуба и вкладывает в него свои деньги. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в «Спартаке» кто-нибудь не получил вовремя зарплату? Никогда такого не было. Имидж клуба Федун держит. Никогда негатива в этом плане у игроков не было.

Всe время слышно – надо, мол, чтобы он продал «Спартак». Так купите! Никто же не покупает. Найдите другого человека, который каждый год будет тратить 100 миллионов миллионов евро. Человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, в котором я был и получил большое удовольствие. Человека, который содержит академию. Такие люди, как Федун, развивают наш вид спорта. Не будь его, может, и серьeзного клуба бы не было.

Конечно, с тем количеством болельщиков, которое есть у «Спартака», с их требовательностью и возможностями клуба он не может всего один раз за 20 лет выиграть чемпионство. Это неправильно. Но в том, что нет результата, в первую очередь, как мне кажется, виновато окружение Федуна. Сам он создает все объективные возможности для того, чтобы он был намного лучше», – сказал Семин.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем клуб 1 раз взял чемпионство.
  • Семин – автор дебютного гола «Спартака» в еврокубках.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +24581

    vladimir-7 48 минут назад

    Болельщики других клубов РПЛ, тоже, не против, чтобы Федун продолжал так руководить спартаковским клубом, думаю, что и руководители всех клубов будут довольны.

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    Рейтинг: +13428

    Fusballer 54 минуты назад

    Ну и выдумщики))) Юрий Викторович Семин - бывший футболист Спартака))) Не нашёл сведений, что играл за какой-либо Спартак)))

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    Рейтинг: +14861

    ilichkadr 2 часа назад

    Здесь надо уточнить. Речь идёт о бывшем игроке «Спартака» Юрие ВИКТОРОВИЧЕ Семине.

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    Рейтинг: +13428

    Fusballer > ilichkadr 2 часа назад

    Палыч тоже играл))) Хотя, конечно, он для большинства прежде всего тренер)))

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    Рейтинг: +14861

    ilichkadr > Fusballer 2 часа назад

    Палыч ещё тот перец. Больше 3-х лет в команде не играл.

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    Рейтинг: +10132

    Alekxei Z. 3 часа назад

    Имидж клуба держится на Истории, на семейных традициях болельщиков и конечно на результатах.
    За 20 лет - 1 титул это крах .
    Это роспись в своей некомпетенции.
    Стадион конечно хорошо , но "Лужу" никто не сносил , там всю жизнь играли.

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    Рейтинг: +15635

    Cleaner 3 часа назад

    Имидж Спартака?????????????????

    Ржу ни могу!!!...)))

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