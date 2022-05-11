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  • Семин: «К Федуну отношусь очень положительно. Он держит имидж «Спартака»

Семин: «К Федуну отношусь очень положительно. Он держит имидж «Спартака»

11 мая 2022, 09:59
6

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин высказался о владельце клуба Леониде Федуне. Он доволен, что бизнесмен вкладывает в москвичей деньги.

«Отношусь очень положительно. Потому что Федун – хозяин клуба и вкладывает в него свои деньги. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в «Спартаке» кто-нибудь не получил вовремя зарплату? Никогда такого не было. Имидж клуба Федун держит. Никогда негатива в этом плане у игроков не было.

Всe время слышно – надо, мол, чтобы он продал «Спартак». Так купите! Никто же не покупает. Найдите другого человека, который каждый год будет тратить 100 миллионов миллионов евро. Человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, в котором я был и получил большое удовольствие. Человека, который содержит академию. Такие люди, как Федун, развивают наш вид спорта. Не будь его, может, и серьeзного клуба бы не было.

Конечно, с тем количеством болельщиков, которое есть у «Спартака», с их требовательностью и возможностями клуба он не может всего один раз за 20 лет выиграть чемпионство. Это неправильно. Но в том, что нет результата, в первую очередь, как мне кажется, виновато окружение Федуна. Сам он создает все объективные возможности для того, чтобы он был намного лучше», – сказал Семин.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем клуб 1 раз взял чемпионство.
  • Семин – автор дебютного гола «Спартака» в еврокубках.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Семин Юрий Федун Леонид
Комментарии (6)
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ilichkadr
1652254932
Здесь надо уточнить. Речь идёт о бывшем игроке «Спартака» Юрие ВИКТОРОВИЧЕ Семине.
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Fusballer
1652261655
Ну и выдумщики))) Юрий Викторович Семин - бывший футболист Спартака))) Не нашёл сведений, что играл за какой-либо Спартак)))
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vladimir-7
1652262044
Болельщики других клубов РПЛ, тоже, не против, чтобы Федун продолжал так руководить спартаковским клубом, думаю, что и руководители всех клубов будут довольны.
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Vitaga
1652272132
смешно) 20 лет держит имидж..... лучше бы пил и курил...
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