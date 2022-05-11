Семин: «К Федуну отношусь очень положительно. Он держит имидж «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Семин высказался о владельце клуба Леониде Федуне. Он доволен, что бизнесмен вкладывает в москвичей деньги.

«Отношусь очень положительно. Потому что Федун – хозяин клуба и вкладывает в него свои деньги. Вы когда-нибудь слышали, чтобы в «Спартаке» кто-нибудь не получил вовремя зарплату? Никогда такого не было. Имидж клуба Федун держит. Никогда негатива в этом плане у игроков не было.

Всe время слышно – надо, мол, чтобы он продал «Спартак». Так купите! Никто же не покупает. Найдите другого человека, который каждый год будет тратить 100 миллионов миллионов евро. Человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, в котором я был и получил большое удовольствие. Человека, который содержит академию. Такие люди, как Федун, развивают наш вид спорта. Не будь его, может, и серьeзного клуба бы не было.

Конечно, с тем количеством болельщиков, которое есть у «Спартака», с их требовательностью и возможностями клуба он не может всего один раз за 20 лет выиграть чемпионство. Это неправильно. Но в том, что нет результата, в первую очередь, как мне кажется, виновато окружение Федуна. Сам он создает все объективные возможности для того, чтобы он был намного лучше», – сказал Семин.

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

При нем клуб 1 раз взял чемпионство.

Семин – автор дебютного гола «Спартака» в еврокубках.

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