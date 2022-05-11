Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи сообщил другим клубам, что Мбаппе продлит контракт

В Мадриде состоялось заседание Европейской ассоциации клубов. На нем президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сообщил коллегам, что его форвард Килиан Мбаппе продлит контракт, истекающий летом.
Игроком интересуется «Реал».
- В этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 44 матчах.
- В Париже он с 2017 года.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер Адриена Гренье