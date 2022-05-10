Бышовец: «Ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную Дзюба не проявил себя мастером, без которого нельзя обойтись»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

– С позиций своего тренерского опыта можете посоветовать, что делать с Артемом Дзюбой?

– Увы, сейчас слишком много внимания уделяют медийной составляющей, а надо бы больше обращать внимание на футбольную.

Давайте будем честны: ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную Дзюба не проявил себя мастером, без которого команда не может обойтись.

Будет любопытно посмотреть его в дерби двух столиц со «Спартаком», если, конечно, его поставят в состав.

В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.

Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.

Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?