Бышовец: «Ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную Дзюба не проявил себя мастером, без которого нельзя обойтись»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.
– С позиций своего тренерского опыта можете посоветовать, что делать с Артемом Дзюбой?
– Увы, сейчас слишком много внимания уделяют медийной составляющей, а надо бы больше обращать внимание на футбольную.
Давайте будем честны: ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную Дзюба не проявил себя мастером, без которого команда не может обойтись.
Будет любопытно посмотреть его в дерби двух столиц со «Спартаком», если, конечно, его поставят в состав.
- В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
- Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Спорт уик-энд»