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Бышовец: «Ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную Дзюба не проявил себя мастером, без которого нельзя обойтись»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

– С позиций своего тренерского опыта можете посоветовать, что делать с Артемом Дзюбой?

– Увы, сейчас слишком много внимания уделяют медийной составляющей, а надо бы больше обращать внимание на футбольную.

Давайте будем честны: ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную Дзюба не проявил себя мастером, без которого команда не может обойтись.

Будет любопытно посмотреть его в дерби двух столиц со «Спартаком», если, конечно, его поставят в состав.

  • В этом сезоне Дзюба забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в июне, но у клуба есть опция продления договора.
  • Рыночная стоимость россиянина – 9 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт уик-энд»

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Сегодня, 14:58
Комментарии7
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    Рейтинг: +1992

    Беспонтий 13 минут назад

    "Давайте будем честны: ни в еврокубках, ни в ключевых матчах за сборную .."
    занудный олимпионик БАФ
    не проявил себя выдающимся тренером

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    Рейтинг: +6749

    nik55 42 минуты назад

    согласен что бздюба мыльный пузырь

    3
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    Рейтинг: +4327

    Красногорск_Фан 45 минут назад

    Вот не надо. После его пенальти Испании вся страна обнималась. У меня даже фото сохранились.

    0
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    Рейтинг: +2553

    Play > Красногорск_Фан 37 минут назад

    А помимо пенальти (который не он заработал), ещё чем-то он проявил себя в этом матче? А в предыдущем матче с Уругваем 0-3? А в следующем матче с Хорватией? Третий гол Аравии и третий гол Египту, вот и все его достижения, а по итогу выставили лучшим игроком турнира. Дзюба в своей карьере не забил ни одного действительно важного, трудового, решающего гола. 99% его голов - это мячи глухим аутсайдерам, ничего не значащие мячи в крупно выигранных, или наоборот в крупно проигранных матчах, ну и ещё голы с блюдичка, когда Халк или ещё кто-нибудь делает всю работу и выкатывает на пустые.

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    Рейтинг: +4327

    Красногорск_Фан > Play 28 минут назад

    Так я не спорю. Дерево и герой тик тока. Но этот пеналь добром помню

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    Рейтинг: +13427

    Fusballer > Play 24 минуты назад

    Лучшим Черышев был. И забил он больше Дзюбы на том ЧМ.

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    Рейтинг: +74

    fakeid > Play 9 минут назад

    схера ли не он заработал? именно он прессанул пике, вынудив того сыграть рукой.

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