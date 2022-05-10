Ватцке – о переходе Холанда в «Ман Сити»: «Решение за Эрлингом»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возможном переходе нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити».

«Что думаю о трансфере Холанда? Решение за Эрлингом. «Боруссия» существует и играет в футбол уже 113 лет, и в течение 111 лет мы играли без Эрлинга Холанда», – цитирует Ватцке CNN.

В этом сезоне Холанд провел за «Боруссию» 29 матчей, забил 28 голов и сделал 8 ассистов.

Сообщалось, что «Сити» объявит о сделке в ближайшие дни.

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