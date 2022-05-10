Ибрагимович – команде перед «Вероной»: «У нас есть три игры, в которых придется отдать все»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли и полузащитник Сандро Тонали рассказали, как нападающий Златан Ибрагимович заряжал команду перед матчем 26-го тура Серии А с «Вероной» (3:1).
«Он произнeс слова, которые произвели впечатление, проникли прямо в сердца тех, кто вышел на поле.
Ибра сказал: «Не зря в Милане помнят только игроков, выигравших скудетто и Лигу чемпионов. Если мы хотим, чтобы они помнили нас, у нас есть три игры, в которых придeтся отдать всe».
Ибра дал нам основу, необходимую для того, чтобы набрать три очка, что было самым важным», — приводит слова Пиоли и Тонали Marca.
- «Милан» лидирует в Серии А за 2 тура до конца чемпионата.
- Отрыв от «Интера» – 2 очка.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»