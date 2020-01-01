Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

Ибрагимович – команде перед «Вероной»: «У нас есть три игры, в которых придется отдать все»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли и полузащитник Сандро Тонали рассказали, как нападающий Златан Ибрагимович заряжал команду перед матчем 26-го тура Серии А с «Вероной» (3:1).

«Он произнeс слова, которые произвели впечатление, проникли прямо в сердца тех, кто вышел на поле.

Ибра сказал: «Не зря в Милане помнят только игроков, выигравших скудетто и Лигу чемпионов. Если мы хотим, чтобы они помнили нас, у нас есть три игры, в которых придeтся отдать всe».

Ибра дал нам основу, необходимую для того, чтобы набрать три очка, что было самым важным», — приводит слова Пиоли и Тонали Marca.

  • «Милан» лидирует в Серии А за 2 тура до конца чемпионата.
  • Отрыв от «Интера» – 2 очка.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
«Милан» набрал 80 очков в сезоне Серии А впервые за 10 лет 1
Серия А. «Милан» победил «Верону» и оторвался от «Интера» на два очка 3
«Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус» сыграют в следующей ЛЧ от Италии
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:48
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11