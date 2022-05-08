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  • Экс-игрок сборной Англии Шилтон – о майке Марадоны, в которой он забил «рукой бога»: «Даже не стал бы ею мыть посуду»

Экс-игрок сборной Англии Шилтон – о майке Марадоны, в которой он забил «рукой бога»: «Даже не стал бы ею мыть посуду»

8 мая 2022, 09:36
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Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон высказался о майке экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, в которой он забил англичанам в 1/4 финала ЧМ-1986. Аргентинец переправил мяч в ворота рукой.

«В тот день я бы не поменялся футболками с Марадоной даже за весь чай, что есть в Китае. Я не стал бы использовать эту футболку даже дома, даже не мыл бы ею посуду в своeм маленьком бунгало.

Если бы я или кто-то из других товарищей по команде узнал, что Стив Ходж еe забрал, она бы не покинула раздевалку. В пылу игры она была бы разорвана на тысячу кусков. Уверен Ходжи счастлив, что этого не произошло. Он знал, что делает, когда не стал нам о ней говорить.

Мы были очень злы. Я рад, что хотя бы один англичанин получил что-то хорошее от того матча», – цитирует Шилтона «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.

  • Майка Марадоны побила рекорд по продаже в истории всей спортивной атрибутики.
  • Последние 35 лет майка находилась у экс-игрока сборной Англии Стива Ходжа, который обменялся с Марадоной после матча.
  • Марадона умер в 2020 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Англия Марадона Диего
Комментарии (2)
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Enter2006
1651998524
"Сказочный долбо *б, зачем его только из больницы выпустили?"...
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Soccerdealer63
1652043533
Понимаю Шилтона... Помню ТУ игру...Много читал воспоминаний участников матча... Англичане ВИДЕЛИ И ЗНАЛИ, что Марадона сыграл рукой... Боюсь даже представить, что они чувстврвали и испытали в процессе и после окончания матча. Сборная у них была сильнейшая. Артефакты бывают разные... Наверное, на каком-нибудь аукционе и трусы Чикатило уйдут за дорого...
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