Экс-игрок сборной Англии Шилтон – о майке Марадоны, в которой он забил «рукой бога»: «Даже не стал бы ею мыть посуду»

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон высказался о майке экс-форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, в которой он забил англичанам в 1/4 финала ЧМ-1986. Аргентинец переправил мяч в ворота рукой.

«В тот день я бы не поменялся футболками с Марадоной даже за весь чай, что есть в Китае. Я не стал бы использовать эту футболку даже дома, даже не мыл бы ею посуду в своeм маленьком бунгало.

Если бы я или кто-то из других товарищей по команде узнал, что Стив Ходж еe забрал, она бы не покинула раздевалку. В пылу игры она была бы разорвана на тысячу кусков. Уверен Ходжи счастлив, что этого не произошло. Он знал, что делает, когда не стал нам о ней говорить.

Мы были очень злы. Я рад, что хотя бы один англичанин получил что-то хорошее от того матча», – цитирует Шилтона «Чемпионат» со ссылкой на The Sun.

Майка Марадоны побила рекорд по продаже в истории всей спортивной атрибутики.

Последние 35 лет майка находилась у экс-игрока сборной Англии Стива Ходжа, который обменялся с Марадоной после матча.

Марадона умер в 2020 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?