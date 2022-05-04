Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за 8,5 миллиона. Это рекорд

Футболка бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, в которой он забил рукой в матче 1/4 финала ЧМ-1986 против Англии (2:1), была продана на аукционе. Покупатель заплатил 8,5 миллиона евро.
Стартовая цена лота составляла 4,98 миллиона.
- Таким образом, майка Марадоны побила рекорд по продаже в истории всей спортивной атрибутики.
- Последние 35 лет майка находилась у экс-игрока сборной Англии Стива Ходжа, который обменялся с Марадоной после матча.
- Марадона умер в 2020 году.
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Источник: CITY A.M