Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за 8,5 миллиона. Это рекорд

Футболка бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, в которой он забил рукой в матче 1/4 финала ЧМ-1986 против Англии (2:1), была продана на аукционе. Покупатель заплатил 8,5 миллиона евро.

Стартовая цена лота составляла 4,98 миллиона.

Таким образом, майка Марадоны побила рекорд по продаже в истории всей спортивной атрибутики.

Последние 35 лет майка находилась у экс-игрока сборной Англии Стива Ходжа, который обменялся с Марадоной после матча.

Марадона умер в 2020 году.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут