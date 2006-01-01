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Футболку Марадоны, в которой он забил «рукой бога», продали за 8,5 миллиона. Это рекорд

Футболка бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, в которой он забил рукой в матче 1/4 финала ЧМ-1986 против Англии (2:1), была продана на аукционе. Покупатель заплатил 8,5 миллиона евро.

Стартовая цена лота составляла 4,98 миллиона.

  • Таким образом, майка Марадоны побила рекорд по продаже в истории всей спортивной атрибутики.
  • Последние 35 лет майка находилась у экс-игрока сборной Англии Стива Ходжа, который обменялся с Марадоной после матча.
  • Марадона умер в 2020 году.

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Источник: CITY A.M

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Комментарии8
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    Рейтинг: +63286

    portero 27 минут назад

    О хитрец англичанин урвал бабосов на халяву...

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    Рейтинг: +6572

    Из Твери Леха 2 часа назад

    Вот уж некуда этим миллионером деньги девать. Вложились бы в какое-нибудь открытие или хотя б купили образец грунта с Марса. Но нет, хочу тряпку, которая 36 лет назад пахла кокаиновым потом)

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    Рейтинг: +63286

    portero > Из Твери Леха 26 минут назад

    У каждого своя коллекция... нафиг ему то что неинтересно.

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    Рейтинг: +1128

    вальтер79 2 часа назад

    дзюба тоже легендой стал со своей рукой)))))))))

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    Рейтинг: +76

    Таврида 2 часа назад

    Еще две футболки Марадоны Стив Ходж завещал сыну и внуку на "черный день"))

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    Рейтинг: +11342

    BRO_football 2 часа назад

    Футболку, в которой Дзюба рукой наяривал, продадут за 9 миллионов евро.

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    Рейтинг: +2829

    Enter2006 > BRO_football 2 часа назад

    Миллер купит, они дружбаны )

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    Рейтинг: +7173

    vladik12 > BRO_football 2 часа назад

    Не хочу прослыть знатоком того видео, но на Дзюбиньо там не было футболки.

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