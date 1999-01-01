Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

Терюшков: «Мамаев и Жирков готовы играть уже сейчас»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о готовности Юрия Жиркова и Павла Мамаева вернуться на поле.

– Контракты Юрия Жиркова и Павла Мамаева подходят к концу. Какова вероятность, что в форме «Химок» мы их уже не увидим?

– Шансы увидеть их на поле в оставшихся играх есть. Они готовы. Все будет зависеть от решения главного тренера, он определяет состав по спортивному принципу.

– Они готовы выйти на поле уже сейчас?

– Да, готовы.

  • 38-летний Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.
  • 33-летний Мамаев из-за повреждения был недоступен с 26 февраля.
  • «Химкам» осталось сыграть с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Где смотреть «Зенит» – «Химки»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 7 мая
Кержаков рискует не сыграть с «Химками» из-за травмы 1
⚽ РПЛ. «Спартак» встретится с «Уралом», «Зенит» сыграет с «Химками», ЦСКА примет «Сочи» 7
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:11
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11