Терюшков: «Мамаев и Жирков готовы играть уже сейчас»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о готовности Юрия Жиркова и Павла Мамаева вернуться на поле.
– Контракты Юрия Жиркова и Павла Мамаева подходят к концу. Какова вероятность, что в форме «Химок» мы их уже не увидим?
– Шансы увидеть их на поле в оставшихся играх есть. Они готовы. Все будет зависеть от решения главного тренера, он определяет состав по спортивному принципу.
– Они готовы выйти на поле уже сейчас?
– Да, готовы.
- 38-летний Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.
- 33-летний Мамаев из-за повреждения был недоступен с 26 февраля.
- «Химкам» осталось сыграть с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком».
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «РБ Спорт»