Терюшков: «Мамаев и Жирков готовы играть уже сейчас»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил о готовности Юрия Жиркова и Павла Мамаева вернуться на поле.

– Контракты Юрия Жиркова и Павла Мамаева подходят к концу. Какова вероятность, что в форме «Химок» мы их уже не увидим?

– Шансы увидеть их на поле в оставшихся играх есть. Они готовы. Все будет зависеть от решения главного тренера, он определяет состав по спортивному принципу.

– Они готовы выйти на поле уже сейчас?

– Да, готовы.

38-летний Жирков из-за травмы не играет с 6 марта.

33-летний Мамаев из-за повреждения был недоступен с 26 февраля.

«Химкам» осталось сыграть с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком».

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