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«Спартак»: «Расширение РПЛ мы не приветствуем»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о грядущем заседании исполкома РФС.

– РФС обещал исполком в мае. Представителям исполкома, к которым относится Леонид Федун, уже сообщали о дате проведения заседания?

– Это лучше спросить у коллег из РФС.

– Пришли ли уже в «Спартаке» к идее, которую будут транслировать на исполкоме, относительно будущего формата чемпионата, а также принципа завершения нынешнего первенства?

– Мы говорили не раз, что расширение не приветствуем и выступаем за сохранение спортивного принципа.

  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
  • Команда оторвалась на 5 очков от зоны стыков за 3 тура до конца чемпионата.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 09:18
Комментарии4
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    Рейтинг: +24559

    vladimir-7 1 час назад

    Когда спартак был совсем близко к зоне прямого вылета в ФНЛ, то они заявляли,
    что надо увеличивать число команд в РПЛ, а когда обеспечили себе, ещё на годик,
    задержаться в ПЛ, то заговорили о сохранении 16 команд.

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    Рейтинг: +13767

    NewLife > vladimir-7 1 час назад

    Примеры приведи таких заявлений.

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    Рейтинг: +13767

    NewLife 1 час назад

    Правильная позиция !

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    Рейтинг: +63432

    portero 1 час назад

    ЕК нет , можно и добавить пару команд. Другое дело как это будет происходить...

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