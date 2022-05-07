«Спартак»: «Расширение РПЛ мы не приветствуем»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о грядущем заседании исполкома РФС.

– РФС обещал исполком в мае. Представителям исполкома, к которым относится Леонид Федун, уже сообщали о дате проведения заседания?

– Это лучше спросить у коллег из РФС.

– Пришли ли уже в «Спартаке» к идее, которую будут транслировать на исполкоме, относительно будущего формата чемпионата, а также принципа завершения нынешнего первенства?

– Мы говорили не раз, что расширение не приветствуем и выступаем за сохранение спортивного принципа.

«Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

Команда оторвалась на 5 очков от зоны стыков за 3 тура до конца чемпионата.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?