«Спартак»: «Расширение РПЛ мы не приветствуем»

Когда спартак был совсем близко к зоне прямого вылета в ФНЛ, то они заявляли,
что надо увеличивать число команд в РПЛ, а когда обеспечили себе, ещё на годик,
задержаться в ПЛ, то заговорили о сохранении 16 команд.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о грядущем заседании исполкома РФС.
– РФС обещал исполком в мае. Представителям исполкома, к которым относится Леонид Федун, уже сообщали о дате проведения заседания?
– Это лучше спросить у коллег из РФС.
– Пришли ли уже в «Спартаке» к идее, которую будут транслировать на исполкоме, относительно будущего формата чемпионата, а также принципа завершения нынешнего первенства?
– Мы говорили не раз, что расширение не приветствуем и выступаем за сохранение спортивного принципа.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
- Команда оторвалась на 5 очков от зоны стыков за 3 тура до конца чемпионата.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?