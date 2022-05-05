Мама Мбаппе опровергла информацию о договоренности продлить контракт с «ПСЖ»

Файза Ламари, мама нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, отрицает, что ее сын согласился подписать новый контракт с парижским клубом.

«Нет никакого принципиального соглашения ни с «ПСЖ», ни с каким-либо другим клубом.

Обсуждение будущего Килиана продолжается в спокойной обстановке, чтобы он смог сделать наилучший выбор с уважением ко всем сторонам», – сообщила Ламари.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.

На 23-летнего француза претендует «Реал».

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