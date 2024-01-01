«Динамо» и Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании сезона («СЭ»)

Бомбардир!(((
Вы бы хоть в клуб "Динамо" позвонили, чтобы узнать - да или нет.
В московском «Динамо» отреагировали на информацию о том, что главный тренер команды Сандро Шварц может возглавить «Герту», назвав эти сообщения спекуляцией.
Ранее журналист Ронан Мерфи в Twitter сообщил, что «Герта» рассматривает Шварца в качестве кандидата на пост главного тренера.
— Контракт Сандро Шварца с «Динамо» был продлен в декабре и действует до 2024 года. В этой связи любые публикации на тему будущего нашего тренерского штаба — не более чем спекуляции, — говорится в ответе пресс-службы «Динамо».
Руководство «Динамо» и главный тренер команды Сандро Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании сезона, сообщает «СЭ».
Ранее стало известно, что 43-летний немец летом может возглавить «Герту».
- Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
- Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.
- «Герта» занимает 15-ю строчку в Бундеслиге.
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