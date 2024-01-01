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«Динамо» и Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании сезона («СЭ»)

Руководство «Динамо» и главный тренер команды Сандро Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании сезона, сообщает «СЭ».

Ранее стало известно, что 43-летний немец летом может возглавить «Герту».

  • Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
  • Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.
  • «Герта» занимает 15-ю строчку в Бундеслиге.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1668

    gor77 37 минут назад

    Бомбардир!(((
    Вы бы хоть в клуб "Динамо" позвонили, чтобы узнать - да или нет.
    В московском «Динамо» отреагировали на информацию о том, что главный тренер команды Сандро Шварц может возглавить «Герту», назвав эти сообщения спекуляцией.
    Ранее журналист Ронан Мерфи в Twitter сообщил, что «Герта» рассматривает Шварца в качестве кандидата на пост главного тренера.
    — Контракт Сандро Шварца с «Динамо» был продлен в декабре и действует до 2024 года. В этой связи любые публикации на тему будущего нашего тренерского штаба — не более чем спекуляции, — говорится в ответе пресс-службы «Динамо».

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    Рейтинг: +10056

    Alekxei Z. 1 час назад

    Можно даже без С-Э заявить , что со всеми легионерами ( тренер и грок ) после окончания сезона , будут обсуждать дальнейшее сотрудничество.

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