«Динамо» и Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании сезона («СЭ»)

Руководство «Динамо» и главный тренер команды Сандро Шварц обсудят дальнейшее сотрудничество по окончании сезона, сообщает «СЭ».
Ранее стало известно, что 43-летний немец летом может возглавить «Герту».
- Контракт Шварца с «Динамо» рассчитан до 2024 года.
- Москвичи идут на 2-м месте в РПЛ и дошли до полуфинала Кубка России.
- «Герта» занимает 15-ю строчку в Бундеслиге.
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Источник: «Спорт-Экспресс»