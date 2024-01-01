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Генич: «Я был более чем в *** от слов Дзюбы в мой адрес»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в свой адрес. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес на публику их спор на желание, который проиграл футболист.

«Сказать, что я был в *** [афиге] от слов Дзюбы, – не сказать ничего. Мне говорят, что не надо было выносить спор на публику. Но это история вообще не скандальная. Это лучшая фишка для развития российского футбола с точки зрения маркетинга.

Когда Дзюба говорит, что я вынес разговор тет-а-тет ради привлечения внимания к себе, у меня волосы дыбом встают», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 19:23
Комментарии9
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    Рейтинг: +6448

    Semenycch 1 час назад

    В этой ситуации Дзюба совершенно прав. Два знакомых человека, на чужом Дне Рождения, наверняка под градусом, спорят о какой то ерунде, то ли в шутку, то ли в серьез. И один из той пары цинично начинает делать из этого пьяного спора оскорбительное всероссийское шоу, а второй отмалчивается. Кто прав? Даже безмозглая порося способна правильно ответить на этот вопрос, хотя судя по комментариям, не всякая порося!

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    Рейтинг: +63286

    portero 1 час назад

    Да вы оба "афигевшие"....

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    Рейтинг: +7319

    R_a_i_n > portero 1 час назад

    но Дзюба намного офигевший)))

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    Рейтинг: +1185

    Дубина 2 часа назад

    клоуны два

    2
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    Рейтинг: +881

    сутулая собака и лисы 2 часа назад

    "Это лучшая фишка для развития российского футбола с точки зрения маркетинга."

    ребят, все помнят обзоры ЛЧ, когда показывали нарезки матчей, брали интервью у тренеров, игроков, делали репортажи про города команд, про юниорские школы.
    я мелким не особо любил футбол (да и сейчас тоже), но с большим удовольствием смотрел эти обзоры.
    это и есть правильная подача для развития футбола.

    и хайпиться на тупом спорте с дзюбой, это уровень... я даже не знаю, с чем это сравнить.
    в общем это уровень матч тв.

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    Рейтинг: +63286

    portero > сутулая собака и лисы 1 час назад

    Это модная нынче помойка, поливать дерьмом друг друга и всех, типо народу нравится должно эти "зрелища"
    Нам втирают это блогеры и шоу на тв....

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    Рейтинг: +1128

    вальтер79 2 часа назад

    вот же в натуре желтый журналист все не успокоиться

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    Рейтинг: +645

    dragoon000320 2 часа назад

    "волосы дыбом встают" - какие волосы? Генич же плешивый

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    Рейтинг: +1941

    almanev > dragoon000320 1 час назад

    на ж*опе

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