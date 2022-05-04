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Генич: «Я был более чем в *** от слов Дзюбы в мой адрес»

4 мая 2022, 19:23
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в свой адрес. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес на публику их спор на желание, который проиграл футболист.

«Сказать, что я был в *** [афиге] от слов Дзюбы, – не сказать ничего. Мне говорят, что не надо было выносить спор на публику. Но это история вообще не скандальная. Это лучшая фишка для развития российского футбола с точки зрения маркетинга.

Когда Дзюба говорит, что я вынес разговор тет-а-тет ради привлечения внимания к себе, у меня волосы дыбом встают», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (6)
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вальтер79
1651683900
вот же в натуре желтый журналист все не успокоиться
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сутулая собака и лисы
1651684490
"Это лучшая фишка для развития российского футбола с точки зрения маркетинга." ребят, все помнят обзоры ЛЧ, когда показывали нарезки матчей, брали интервью у тренеров, игроков, делали репортажи про города команд, про юниорские школы. я мелким не особо любил футбол (да и сейчас тоже), но с большим удовольствием смотрел эти обзоры. это и есть правильная подача для развития футбола. и хайпиться на тупом спорте с дзюбой, это уровень... я даже не знаю, с чем это сравнить. в общем это уровень матч тв.
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portero
1651687288
Да вы оба "афигевшие"....
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