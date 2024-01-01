Генич: «Я был более чем в *** от слов Дзюбы в мой адрес»

В этой ситуации Дзюба совершенно прав. Два знакомых человека, на чужом Дне Рождения, наверняка под градусом, спорят о какой то ерунде, то ли в шутку, то ли в серьез. И один из той пары цинично начинает делать из этого пьяного спора оскорбительное всероссийское шоу, а второй отмалчивается. Кто прав? Даже безмозглая порося способна правильно ответить на этот вопрос, хотя судя по комментариям, не всякая порося!
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в свой адрес. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес на публику их спор на желание, который проиграл футболист.
«Сказать, что я был в *** [афиге] от слов Дзюбы, – не сказать ничего. Мне говорят, что не надо было выносить спор на публику. Но это история вообще не скандальная. Это лучшая фишка для развития российского футбола с точки зрения маркетинга.
Когда Дзюба говорит, что я вынес разговор тет-а-тет ради привлечения внимания к себе, у меня волосы дыбом встают», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
- Игрок и журналист поспорили на дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
- Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут