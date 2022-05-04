Медведев: «Задача «Зенита» – не обогнать «Спартак» по титулам, а выиграть следующий чемпионат»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях клуба из Петербурга.

– Есть цель повторить или даже превзойти красно-белых?

— Такие случаи единичны. «Бавария» 10 раз подряд выигрывала, «Ювентус», по-моему, восемь или девять раз подряд побеждал. За такие сроки меняются даже поколения футболистов.

Дело не в том, чтобы обогнать «Спартак», задача просто выиграть следующий чемпионат и потом будет год 100-летия клуба — это особая цель. Есть и молодые футболисты в основном составе, и те ребята, которые на подходе, в том числе воспитанники нашей академии», – сказал Медведев.

«Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.

Клуб из Петербурга в 4-й раз подряд стал чемпионом России.

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