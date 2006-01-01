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Медведев: «Задача «Зенита» – не обогнать «Спартак» по титулам, а выиграть следующий чемпионат»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о целях клуба из Петербурга.

– Есть цель повторить или даже превзойти красно-белых?

— Такие случаи единичны. «Бавария» 10 раз подряд выигрывала, «Ювентус», по-моему, восемь или девять раз подряд побеждал. За такие сроки меняются даже поколения футболистов.

Дело не в том, чтобы обогнать «Спартак», задача просто выиграть следующий чемпионат и потом будет год 100-летия клуба — это особая цель. Есть и молодые футболисты в основном составе, и те ребята, которые на подходе, в том числе воспитанники нашей академии», – сказал Медведев.

  • «Зенит» выиграл РПЛ за 3 тура до конца сезона.
  • Клуб из Петербурга в 4-й раз подряд стал чемпионом России.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: ТАСС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2826

    Enter2006 1 час назад

    Вы что нибудь в Европе выиграйте когда разбанят, выигрывальщики... Миллиарды госденег непонятно куда сливаются. Баварию сравнивает с Зенитом )) Так встретитесь, пердак у тебя от Баварии долго гореть будет.

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    Рейтинг: +2486

    acor94 > Enter2006 25 минут назад

    Кубок УЕФА выйграли, а потом суперкубок УЕФА. у Баварии к слову с 2007 года, всего на 2 еврокубка больше.

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    Рейтинг: +1913

    Беспонтий 1 час назад

    да нет задач
    по нынешнему времени
    одни желанья на зевке

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    Рейтинг: +16098

    paracetamol 1 час назад

    Правильная мысль. Обогнать спам можно и на 9-м месте.

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