Матюнин – в письме к Дюкову: «Хачатурянц никогда не судил. Его слова про «безобразное» судейство оказали давление на членов ЭСК»

Опубликовано письмо арбитра Алексея Матюнина к президенту РФС Александру Дюкову, в котором судья подал жалобу на главу судейского комитета и президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

24 апреля судья обслуживал матч «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

Хачатурянц раскритиковал работу арбитров и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже он назвал это интервью «фейком».

Матюнин прошел проверку на детекторе лжи в РФС.

«Президент РПЛ Хачатурянц через непродолжительное время после матча публично озвучил следующее: «Не меньше безобразие было и в матче «Химки» – «Крылья Советов». Очень много ошибок. На следующей неделе после заседания ЭСК буду собирать экстренное собрание всех судей. Боюсь, что очередные санкции в отношении судей неизбежны. Я лично займусь решением данной проблемы!»

При этом г-н Хачатурянц не является специалистом в области футбольного судейства. Более того, он его никогда не изучал и никогда не выходил на поле в качестве арбитра – и никак не может знать, были ли совершены тем или иным судьeй ошибки.

Соответственно, очевидно, что публичное озвучивание им своего мнения является оказанием давления на ЭСК, так как ничем иным оно являться не может.

Прошу также обратить внимание на то, что г-н Хачатурянц, являясь президентом РПЛ, по неизвестным причинам продолжает исполнять обязанности председателя Судейского комитета РФС, а также занимает пост председателя ЭСК, пусть и без права голоса.

Таким образом, помимо того, что очевидно оказание давления на членов ЭСК, налицо и не менее очевидный конфликт интересов, что недопустимо и противоречит ч. 1 статьи 12 Регламента РФС по этике. Не говоря о том, что подобное совмещение постов и какое-либо постороннее вмешательство в деятельность судей противоречит судейской конвенции УЕФА, членом которой РФС является.

Следует также отметить, что в результате политики, проводимой г-ном Хачатурянцем, помимо его прямых обвинений судей в некомпетентности, вошла в норму проверка арбитров РПЛ с использованием полиграфа. При этом проверке подвергаются исключительно судьи, что ставит под сомнение их честь, достоинство и деловую репутацию. И, более того, является публичным унижением судей вопреки требованиям статьи 15 Регламента РФС по этике.

На основании изложенного и руководствуясь статьeй 39 Регламента РФС по этике, прошу обратиться в Комитет по этике РФС с целью проверки соответствия Регламенту РФС по этике:

– слов Хачатурянца, сказанных им после матча 26 тура РПЛ «Химки» – «Крылья Советов» относительно судейства данного матча;

– совмещения Хачатурянцем постов президента РПЛ, председателя Судейского комитета РФС и председателя экспертно-судейской комиссии РФС», – написал Матюнин.

С полным текстом письма Матюнина к Дюкову от 3 мая можно ознакомиться по ссылке.

Матюнин судит в РПЛ с 2013 года.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут