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Чеферин – о «Финале четырех» в ЛЧ: «Хорошая идея, но мы теряем несколько матчей»

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал возможное введение «Финала четырех» в Лиге чемпионов.

«Это хорошая идея, но мы теряем несколько матчей. Матчи дома и на выезде не проводятся, игр для владельцев ТВ-прав становится меньше. Пока рано делиться новыми идеями со СМИ, но планы есть», – приводит слова Чеферина Jutarnji List.

  • «Финал четырех» предусматривает, что четыре полуфиналиста съезжаются в одну локацию, проводят полуфиналы из одного матча и играют решающий матч.
  • Такой формат существует, например, в баскетбольной Евролиге.

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Источник: «Матч ТВ»

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