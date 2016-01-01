Карасев: «Попасть на ЧМ-2022 практически нереально. Мы не судим еврокубки, весь спорт закрыли»

Геропейский спорт вне политики. Ничего нового. Другим можно по всему миру устраивать военные конфликты и перевороты безнаказанно.
Арбитр Сергей Карасев считает, что его не вызовут для работы на ЧМ-2022 в Катаре.
– Впереди Лига наций, зимой – ЧМ в Катаре. Насколько понимаю, с работой там есть сложности?
– Это логично, если весь спорт «закрыли». Мы сейчас не судим еврокубки, а по этим играм оценивается уровень арбитра. Как нас будут оценивать дальше, если мы не работаем?
Мы раньше были, но выпали из обоймы. Так что с Катаром реальная сложность. Я реалист и понимаю, что попасть туда практически нереально. Турнир уже скоро. Значит, в июле где-то должны объявить списки.
– Вы, наверняка, общаетесь с коллегами из Европы. Поддерживают они вас в этой ситуации?
– Не сказать, что мы плотно общаемся. Но несколько человек поддержали. Звонили, писали, отправляли голосовые сообщения. И все. Это было в марте, когда все поняли, что нас не назначают на еврокубки.
- С февраля Карасева не приглашают на матчи еврокубков.
- Он работал на ЧМ-2018, Евро-2020.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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