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Газизов – о состоянии Беленова: «Все воспалено. Результаты медобследования – завтра»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии вратаря Александра Беленова.

  • Беленов получил травму на 12-й минуте матча с «Химками» (1:1).
  • Защитник хозяев Эльмир Набиуллин был удален за грубый подкат.
  • Вратарь после фола Набиуллина не смог продолжить игру.

«Я думаю, мы завтра будем знать результаты по состоянию Беленова. На второй день МРТ не делается, потому что все воспалено и правильный диагноз обычно не ставится в это время», – сказал Газизов.

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Источник: ТАСС

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