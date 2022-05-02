Газизов – о состоянии Беленова: «Все воспалено. Результаты медобследования – завтра»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии вратаря Александра Беленова.
- Беленов получил травму на 12-й минуте матча с «Химками» (1:1).
- Защитник хозяев Эльмир Набиуллин был удален за грубый подкат.
- Вратарь после фола Набиуллина не смог продолжить игру.
«Я думаю, мы завтра будем знать результаты по состоянию Беленова. На второй день МРТ не делается, потому что все воспалено и правильный диагноз обычно не ставится в это время», – сказал Газизов.
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Источник: ТАСС