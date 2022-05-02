Газизов – о состоянии Беленова: «Все воспалено. Результаты медобследования – завтра»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии вратаря Александра Беленова.

Беленов получил травму на 12-й минуте матча с «Химками» (1:1).

Защитник хозяев Эльмир Набиуллин был удален за грубый подкат.

Вратарь после фола Набиуллина не смог продолжить игру.

«Я думаю, мы завтра будем знать результаты по состоянию Беленова. На второй день МРТ не делается, потому что все воспалено и правильный диагноз обычно не ставится в это время», – сказал Газизов.

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