Ваноли: «Игрокам «Спартака» бывает сложно выйти из зоны комфорта»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (2:1).

«Нам очень важен этот матч, эта победа. Я благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них, всегда знал, что они способны на это. Нам нужно показывать правильную реакцию, именно над этим нам предстоит работать в будущем

Разница между первым и вторым таймом? В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании, нужно было выкладываться на 110 процентов.

Порой ребятам бывает сложно выйти из зоны комфорта. Нам предстоит работа над психологией, это «Спартак», это имя. Нам всегда нужно побеждать», – сказал Ваноли.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

Следующий соперник – «Урал» (7 мая).

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