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Ваноли: «Игрокам «Спартака» бывает сложно выйти из зоны комфорта»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (2:1).

«Нам очень важен этот матч, эта победа. Я благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них, всегда знал, что они способны на это. Нам нужно показывать правильную реакцию, именно над этим нам предстоит работать в будущем

Разница между первым и вторым таймом? В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании, нужно было выкладываться на 110 процентов.

Порой ребятам бывает сложно выйти из зоны комфорта. Нам предстоит работа над психологией, это «Спартак», это имя. Нам всегда нужно побеждать», – сказал Ваноли.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +16624

    Garrincha58 24 минуты назад

    это не Спартак во втором тайме прибавил это Крылышки почему то резко сдали непонятно почему поэтому они и находятся в середине таблицы а играют порой симпатично но стабильности нет даже в одном конкретном матче не говоря уже на протяжении всего чемпионата

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    Рейтинг: +1105

    вальтер79 36 минут назад

    миллионерам всегда сложно выходить из зоны комфорта))))))))

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    Рейтинг: +15560

    житель СПб 1 час назад

    Какая к черту зона комфорта?! Работать надо!

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    Рейтинг: +587

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Зона комфорта у свиней это пердив. Гыгыгы

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    Рейтинг: +31983

    oyabun 1 час назад

    Ваноли дипломатично пытался нам донести, что игрокам Спартака в первом тайме просто в лом было напрягаться. Видимо думали, что выйдя играть против аутсайдера легко обыграют его в пол ноги. А в перерыве тренер доходчиво с помощью волшебных русских слов им объяснил в какой жо.. в итоге окажется команда, если потеряет очередные 3 очка. Жаль только что это не доносится игрокам еще перед матчем.

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    Рейтинг: +1572

    Vitaga 1 час назад

    зона комфорта))) чудак человек этот ваноли. априори любой спортсмен мотивирован на достижение результата. его цель побеждать. тем более в Спартаке - клубе с амбициями где уверен практически все игроки тоже имеют амбиции личные. Только КОМАНДЫ нет. вот обьединить личные амбиции игроков и превратить их в коллективные - как раз задача тренера. а тренер из ваноля никакой.

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    Рейтинг: +68

    kostilio 2 часа назад

    ну да,когда такие зарплаты ,уже сложно играть и напрягаться))))

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    Рейтинг: +62879

    portero 2 часа назад

    В наших командах все звездуну играют с ленцой, некоторым прическу испортить или вспотеть западло...

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