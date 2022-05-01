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  • Ваноли: «Игрокам «Спартака» бывает сложно выйти из зоны комфорта»

Ваноли: «Игрокам «Спартака» бывает сложно выйти из зоны комфорта»

1 мая 2022, 19:47
12

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (2:1).

«Нам очень важен этот матч, эта победа. Я благодарен ребятам за второй тайм. Всегда верил в них, всегда знал, что они способны на это. Нам нужно показывать правильную реакцию, именно над этим нам предстоит работать в будущем

Разница между первым и вторым таймом? В перерыве нам нужно было спокойно понять, что нужно изменить. Вопрос был в желании, нужно было выкладываться на 110 процентов.

Порой ребятам бывает сложно выйти из зоны комфорта. Нам предстоит работа над психологией, это «Спартак», это имя. Нам всегда нужно побеждать», – сказал Ваноли.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (12)
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portero
1651423807
В наших командах все звездуну играют с ленцой, некоторым прическу испортить или вспотеть западло...
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kostilio
1651423872
ну да,когда такие зарплаты ,уже сложно играть и напрягаться))))
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Vitaga
1651425577
зона комфорта))) чудак человек этот ваноли. априори любой спортсмен мотивирован на достижение результата. его цель побеждать. тем более в Спартаке - клубе с амбициями где уверен практически все игроки тоже имеют амбиции личные. Только КОМАНДЫ нет. вот обьединить личные амбиции игроков и превратить их в коллективные - как раз задача тренера. а тренер из ваноля никакой.
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oyabun
1651426289
Ваноли дипломатично пытался нам донести, что игрокам Спартака в первом тайме просто в лом было напрягаться. Видимо думали, что выйдя играть против аутсайдера легко обыграют его в пол ноги. А в перерыве тренер доходчиво с помощью волшебных русских слов им объяснил в какой жо.. в итоге окажется команда, если потеряет очередные 3 очка. Жаль только что это не доносится игрокам еще перед матчем.
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житель СПб
1651427214
Какая к черту зона комфорта?! Работать надо!
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вальтер79
1651429772
миллионерам всегда сложно выходить из зоны комфорта))))))))
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Garrincha58
1651430526
это не Спартак во втором тайме прибавил это Крылышки почему то резко сдали непонятно почему поэтому они и находятся в середине таблицы а играют порой симпатично но стабильности нет даже в одном конкретном матче не говоря уже на протяжении всего чемпионата
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DOCTOR PENALTY
1651434662
Их некому вывести из этой зоны. Для тедесок и ванолей это нереально.
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NewLife
1651434844
Ваноли, а ты в какой зоне пребывал перед игрой?
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zigbert
1651495081
Тут не то чтобы влияет зона комфорта а какая то боязнь и скованность присутствует в действиях игроков на поле. Нет уверенности.
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