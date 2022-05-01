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Генич: «Для меня Дзюбы больше не существует»

1 мая 2022, 14:23
15

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес на публику их спор на желание, который проиграл футболист.

«Я вынес наш спор с Дзюбой на публичное обсуждение почти сразу. Уже много времени прошло, а он теперь выходит после чемпионского матча и говорит, что я «фу» и «желтая пресса». Уже после проигранного спора. Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого футболиста, такого человека, как Артем Дзюба, с этой минуты больше не существует», – сказал Генич.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Генич Константин
Комментарии (15)
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Vitaga
1651406767
кто такой генич? болтунишка. малоизвестный. зато для него Дзюбы не существует. наверное Дзюба только порадуется
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the teacher
1651409871
Дзюба наверное офигеть как переживает по этому поводу )))))
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Solist345345
1651411723
Два придурка...
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житель СПб
1651413158
Да уберите его с сайта! Сайт позорите только...
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serppion
1651413361
Костик, ты бы еще для нашего полного счастья от футбола отрекся. Не твое это дело. Спорь с Бузовой, Волочковой, Губерниевым - они существа твоего уровня.
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Garrincha58
1651415746
а как же Дзюба огорчится что какой то комментаторишка его теперь не любит
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somn
1651416658
Милые бранятся — только тешатся.
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Кузьмич на трибуне
1651420941
Странный Генич, Спартака не существует, Дзюбы не существует. А футбол то для Генича существует? Если футбол существует, то Дзюба со Спартаком тоже должны существовать.
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portero
1651424374
Взаимный бан, замолчите оба...
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777+
1651424416
Генич прав! Проиграл - будь мужиком, исполни предмет спора! Дзюба фуфел!
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