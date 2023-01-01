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Генич: «Для меня Дзюбы больше не существует»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе. Тот раскритиковал журналиста за то, что он вынес на публику их спор на желание, который проиграл футболист.

«Я вынес наш спор с Дзюбой на публичное обсуждение почти сразу. Уже много времени прошло, а он теперь выходит после чемпионского матча и говорит, что я «фу» и «желтая пресса». Уже после проигранного спора. Это мерзковато с его стороны. Лично для меня такого футболиста, такого человека, как Артем Дзюба, с этой минуты больше не существует», – сказал Генич.

  • Генич в качестве желания публично попросил Дзюбу забить гол и показать майку с надписью «Спартак», разбань Генича».
  • Игрок и журналист поспорили на последнем дне рождения главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
  • Дзюба несколько лет назад участвовал в передаче Генича «Играй красиво», которая выходила на «НТВ Плюс».

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1134

    fhnv 12 минут назад

    Дзюба х о х л о ж о п ы й п и с ю к о в ы й злодияка

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    Рейтинг: +1565

    Vitaga 33 минуты назад

    кто такой генич? болтунишка. малоизвестный. зато для него Дзюбы не существует. наверное Дзюба только порадуется

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