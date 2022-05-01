«Буду болеть за голы в первом периоде». Зюганов прибыл на матч «Спартак» – «Крылья Советов»

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов приехал на матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Он – за голы.

«Буду болеть за прекрасную игру, за голы в первом периоде, чтобы побольше забили. На молодежь из «Крыльев» хочется посмотреть.

«Зенит» стал чемпионом? Нормально отношусь к этому», – сказал политик Зюганов.

Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 14:00 по Москве.

Самарцы идут в РПЛ на 7-м месте.

«Спартак» занимает 10-ю строчку.

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