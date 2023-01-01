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«Буду болеть за голы в первом периоде». Зюганов прибыл на матч «Спартак» – «Крылья Советов»

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов приехал на матч 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов». Он – за голы.

«Буду болеть за прекрасную игру, за голы в первом периоде, чтобы побольше забили. На молодежь из «Крыльев» хочется посмотреть.

«Зенит» стал чемпионом? Нормально отношусь к этому», – сказал политик Зюганов.

  • Матч на «Открытие Банк Арене» начнется в 14:00 по Москве.
  • Самарцы идут в РПЛ на 7-м месте.
  • «Спартак» занимает 10-ю строчку.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Сегодня, 13:48
Комментарии4
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    Рейтинг: +13317

    Fusballer 1 час назад

    "В первом периоде" - сразу видно фаната))

    0
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    Рейтинг: +56

    Батарея Не Нагрелась 1 час назад

    гыгыгы... "в первом периоде..."
    ему реально не подсказали, что он приехал на футбол, а не на хоккей ?
    обладатель Кубка Гагарина вчера определился.....

    1
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  • ...
    Рейтинг: +62870

    portero 1 час назад

    Жириновский заждался своих друганов....

    0
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    Рейтинг: +15528

    житель СПб 1 час назад

    А Губерниев считает, что "Ленин и партия = байдарка и каноэ"...

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