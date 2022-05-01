Бубнов: «Ни секунды не верил, что «Спартак» вылетит»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ.

«Скажу честно: я ни секунды не верил, что «Спартак» вылетит. Да, они располагались близко к переходной зоне, но внутренний ресурс у команды слишком велик. Игроки качественные, они способны бороться за высокие места. Так что все эти разговоры были пустыми», – сказал Бубнов.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

Клуб обезопасил себя от прямого вылета из турнира.

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