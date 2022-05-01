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Бубнов: «Ни секунды не верил, что «Спартак» вылетит»

1 мая 2022, 20:37
10

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ.

«Скажу честно: я ни секунды не верил, что «Спартак» вылетит. Да, они располагались близко к переходной зоне, но внутренний ресурс у команды слишком велик. Игроки качественные, они способны бороться за высокие места. Так что все эти разговоры были пустыми», – сказал Бубнов.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Клуб обезопасил себя от прямого вылета из турнира.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (10)
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Atyrau85
1651426818
Я тоже. Даже новости об этом не читал. Пустая болтовня. Спартак обыграет любого
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вальтер79
1651430029
кто же даст спартаку вылететь в фнл а кому потом Зенит будет накидывать по пять и семь мячей регулярно)))))
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VVM1964
1651430190
Лично я тоже даже не сомневался .
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portero
1651432278
ну это как-то нереально, надо было бы очень "постараться" чтоб вылететь...
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Bozigit
1651468009
Если Спартак думал, как бы не вылететь, интересно о чем думает тогда Рубин?)
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zigbert
1651495658
От вылета никто не застрахован. Тем более сейчас внизу турнирной таблицы идет ожесточенная борьба за право остаться в РПЛ.
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