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Бубнов: «Ни секунды не верил, что «Спартак» вылетит»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ.

«Скажу честно: я ни секунды не верил, что «Спартак» вылетит. Да, они располагались близко к переходной зоне, но внутренний ресурс у команды слишком велик. Игроки качественные, они способны бороться за высокие места. Так что все эти разговоры были пустыми», – сказал Бубнов.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Клуб обезопасил себя от прямого вылета из турнира.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: Sportbox

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Комментарии5
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    Рейтинг: +31390

    VVM1964 30 минут назад

    Лично я тоже даже не сомневался .

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    Рейтинг: +1105

    вальтер79 33 минуты назад

    кто же даст спартаку вылететь в фнл а кому потом Зенит будет накидывать по пять и семь мячей регулярно)))))

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    Рейтинг: +31390

    VVM1964 > вальтер79 31 минуту назад

    Очень смешно - попробуй силы в камеди-клаб .

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    Рейтинг: +99

    Atyrau85 1 час назад

    Я тоже. Даже новости об этом не читал. Пустая болтовня. Спартак обыграет любого

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    Рейтинг: +16624

    Garrincha58 > Atyrau85 23 минуты назад

    посмотрим как они Урал обыграют

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