Соболев: «Спартак» – самый больший клуб в России, некоторые хотят похайпиться на нем»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ. Форвард сделал дубль в этой игре.

«Разговоры о низком месте «Спартака»? «Спартак» – это самый больший клуб в России, некоторые хотят похайпиться на нем, поэтому появляются всякие вбросы. Мы на это внимание не обращаем, идем от игры к игре», – сказал Соболев.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

Клуб обезопасил себя от прямого вылета из турнира.

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