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Соболев: «Спартак» – самый больший клуб в России, некоторые хотят похайпиться на нем»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ. Форвард сделал дубль в этой игре.

«Разговоры о низком месте «Спартака»? «Спартак» – это самый больший клуб в России, некоторые хотят похайпиться на нем, поэтому появляются всякие вбросы. Мы на это внимание не обращаем, идем от игры к игре», – сказал Соболев.

  • «Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.
  • Клуб обезопасил себя от прямого вылета из турнира.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 19:28
Комментарии23
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    Рейтинг: +1105

    вальтер79 34 минуты назад

    вот же дельфин сказочник )))))))

    1
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    Рейтинг: +867

    Krics 1 час назад

    Ну вы высказались, разве он не прав, на тему других команд, кто вас будет читать, ихмо

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +316

    Guinnesss 1 час назад

    "Похайпиться"какой-же ты колхозник!

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +587

    Конопляных дел мастер 1 час назад

    Самые самые, только после голландской лошади. Гыгыгы

    2
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    Рейтинг: +866

    lysenkoff 1 час назад

    Ну хотя бы забил, уже хорошо! Следующих голов ждем через полгода.

    0
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    Рейтинг: +10603

    knikos 2 часа назад

    Лавры Дзюбы Соболю мерещатся . Ну что же , с почином ...

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +7269

    R_a_i_n > knikos 2 часа назад

    Ни один футболист в России не желает повторить путь Зюбы. Свят-свят-свят.

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +867

    Krics > knikos 1 час назад

    Какого х*** ты собираешьподачки на спартаковской ветке , ушлепок

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10603

    knikos > Krics 1 час назад

    ПНХ .

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +10603

    knikos > R_a_i_n 59 минут назад

    Так -то оно так ! Но Соболь явно в ту же дыру метит .

    0
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    Рейтинг: +867

    Krics > knikos 56 минут назад

    Ну анониста никто не догонит, ему Вонючка помогает.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +5095

    TOMSON > R_a_i_n 54 минуты назад

    Фигасе… Назови футболиста его поколения сильнее?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +13342

    Fusballer > TOMSON 48 минут назад

    Никого в мире нет лучше Дзюбы!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4801

    _Marqella_ 2 часа назад

    Юморист дельфинчик....

    7
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    Рейтинг: +7269

    R_a_i_n > _Marqella_ 2 часа назад

    Юмористка... ну ты поняла

    2
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    Рейтинг: +4801

    _Marqella_ > R_a_i_n 1 час назад

    А чё, не?? не юморист??

    1
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    Рейтинг: +7269

    R_a_i_n > _Marqella_ 1 час назад

    нет конечно. Юморист у нас Зюба. Ну и мастурбатор всия Руси.

    0
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    Рейтинг: +4801

    _Marqella_ > R_a_i_n 1 час назад

    а ты не мастурбатор??

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    Рейтинг: +7269

    R_a_i_n > _Marqella_ 1 час назад

    Ты проверить хочешь? Или помочь? Ты озвучь с какой целью интересуешься?

    1
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    Рейтинг: +4801

    _Marqella_ > R_a_i_n 1 час назад

    Понятно,отмазываешься,значит тоже мастурбатор...)))

    2
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    Рейтинг: +7269

    R_a_i_n > _Marqella_ 1 час назад

    Понятно, хочешь помочь, просто стесняешься. Думаю с Зюбой договоритесь.

    1
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    Рейтинг: +1818

    Беспонтий 2 часа назад

    ой божечки
    милота какая

    5
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    Рейтинг: +1141

    Дубина 2 часа назад

    Был есть и будет!

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