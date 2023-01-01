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Аршавин: «У Семака хорошие перспективы догнать Романцева по чемпионским титулам»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал очередное чемпионство петербуржцев. Четыре подряд взяты под руководством главного тренера Сергея Семака.

«Безусловно, титулы говорят сами за себя. Это оценка работы тренера, когда он что-то выигрывает. Впереди только Олег Романцев остался.

Я думаю, Сергей Богданович взял резкий старт, потому что он в Уфе год проработал. Может, побольше. И сразу четыре года подряд с «Зенитом» выиграл титулы, поэтому, я думаю, что у него хорошие перспективы для того, чтобы Олега Ивановича догнать», – сказал Аршавин.

  • У Романцева 8 чемпионств, у Семака – 4.
  • Сергей Семак не только тренирует «Зенит», но и играл за него.
  • Нынешний контракт истекает летом.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3757

    raritet 1 час назад

    Нужно сказать, что разница только в том, что в свое время Спартак имел возможность комплектовать команду из всех имеющихся футболистов страны. А сейчас такие же возможности у Зенита. Нужно признать, хотя мы и ругаем селекционный отдел Зенита, но нынешние легионеры в самом деле делают разницу. Как в свое время , как и Халк с Вициным. Это тоже плохо- нет настоящей конкуренции. Чехарда в Спартаке создала такой микроклимат, что никакой тренер пока не в силах что-то сделать. А в свое время как хорош был Спартак!!!.

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    Рейтинг: +62870

    portero 1 час назад

    Стремиться надо, но маловероятно...

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    Рейтинг: +765

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    Учитывая нынешнюю конкуренцию РПЛ то любой тренер в Зените может догнать и обогнать по количеству трофеев даже Гвардиолу.

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