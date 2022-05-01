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  • Аршавин: «У Семака хорошие перспективы догнать Романцева по чемпионским титулам»

Аршавин: «У Семака хорошие перспективы догнать Романцева по чемпионским титулам»

1 мая 2022, 13:35
3

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал очередное чемпионство петербуржцев. Четыре подряд взяты под руководством главного тренера Сергея Семака.

«Безусловно, титулы говорят сами за себя. Это оценка работы тренера, когда он что-то выигрывает. Впереди только Олег Романцев остался.

Я думаю, Сергей Богданович взял резкий старт, потому что он в Уфе год проработал. Может, побольше. И сразу четыре года подряд с «Зенитом» выиграл титулы, поэтому, я думаю, что у него хорошие перспективы для того, чтобы Олега Ивановича догнать», – сказал Аршавин.

  • У Романцева 8 чемпионств, у Семака – 4.
  • Сергей Семак не только тренирует «Зенит», но и играл за него.
  • Нынешний контракт истекает летом.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Романцев Олег Семак Сергей
Комментарии (3)
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talgatnurzhanov2006
1651401848
Учитывая нынешнюю конкуренцию РПЛ то любой тренер в Зените может догнать и обогнать по количеству трофеев даже Гвардиолу.
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portero
1651402092
Стремиться надо, но маловероятно...
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raritet
1651403194
Нужно сказать, что разница только в том, что в свое время Спартак имел возможность комплектовать команду из всех имеющихся футболистов страны. А сейчас такие же возможности у Зенита. Нужно признать, хотя мы и ругаем селекционный отдел Зенита, но нынешние легионеры в самом деле делают разницу. Как в свое время , как и Халк с Вициным. Это тоже плохо- нет настоящей конкуренции. Чехарда в Спартаке создала такой микроклимат, что никакой тренер пока не в силах что-то сделать. А в свое время как хорош был Спартак!!!.
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