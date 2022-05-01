Аршавин: «У Семака хорошие перспективы догнать Романцева по чемпионским титулам»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал очередное чемпионство петербуржцев. Четыре подряд взяты под руководством главного тренера Сергея Семака.

«Безусловно, титулы говорят сами за себя. Это оценка работы тренера, когда он что-то выигрывает. Впереди только Олег Романцев остался.

Я думаю, Сергей Богданович взял резкий старт, потому что он в Уфе год проработал. Может, побольше. И сразу четыре года подряд с «Зенитом» выиграл титулы, поэтому, я думаю, что у него хорошие перспективы для того, чтобы Олега Ивановича догнать», – сказал Аршавин.

У Романцева 8 чемпионств, у Семака – 4.

Сергей Семак не только тренирует «Зенит», но и играл за него.

Нынешний контракт истекает летом.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут